A Madrid en #ModoCanario: una escapada entre planes infinitos

Madrid hace tiempo que dejó de ser solo la capital de España para convertirse en la ciudad que nunca duerme. A cualquier hora y en cualquier época del año, su agenda se llena de musicales, exposiciones, festivales, estrenos teatrales, eventos deportivos, gastronomía y una oferta de ocio que parece inagotable.

Y cuando el plan está al otro lado del Atlántico, la forma de llegar también cuenta. Bajo ese concepto, Binter se ha consolidado como la opción preferida por muchos viajeros isleños para poner rumbo a la capital y disfrutar de una oferta cultural y de ocio que se renueva constantemente.

Si hay algo que define el momento que vive Madrid es la música en directo. La ciudad se ha posicionado como una de las grandes paradas de las giras nacionales e internacionales, atrayendo cada año a miles de personas que viajan para ver a sus artistas favoritos. Una realidad que ha disparado la demanda y ha convertido la compra de entradas en todo un fenómeno social.

Los canarios no son ajenos a esta tendencia. Cada vez son más los que aprovechan una escapada a la capital para disfrutar de los conciertos de los artistas del momento. La imagen se ha repetido este año en algunos de los eventos más multitudinarios celebrados en la ciudad. Durante las diez fechas que Bad Bunny ofreció en el estadio Metropolitano con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, decenas de banderas canarias se dejaron ver entre el público. El artista puertorriqueño incluso interactuó con varios seguidores del Archipiélago y confesó durante uno de los conciertos que echa de menos Canarias, una escena que refleja cómo la música se ha convertido también en un motivo para viajar.

¿Por qué viajar a Madrid con Binter?

Cuando el destino está lleno de planes, el viaje también cuenta. Por eso cada vez más canarios eligen desplazarse a la capital en #ModoCanario, una experiencia que combina conectividad, confort y una atención cuidada para que la escapada empiece mucho antes de aterrizar.

Binter opera 112 vuelos semanales,16 diarios, entre la Terminal 2 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria. Además, mantiene una de sus principales ventajas diferenciales, que permite llegar al mismo precio desde cualquiera de las islas gracias a los vuelos en conexión gratuitos, apoyados en una red de más de 220 trayectos interinsulares diarios.

A esta conectividad se suman otros aspectos especialmente valorados por los pasajeros, como la maleta facturada incluida en el billete, la comodidad de los aviones Embraer E195-E2, configurados sin asiento central y con mayor espacio entre filas, y el ya característico aperitivo gourmet de cortesía servido a bordo, elaborado con productos inspirados en la gastronomía canaria.

Una experiencia pensada para quienes disfrutan descubriendo nuevos horizontes a través de la cultura, la música y el ocio, con un viaje que empieza desde el mismo momento de subir a bordo.

Próximos conciertos a los que viajar en #ModoCanario

A lo largo de los próximos meses, Madrid reunirá a algunos de los nombres más destacados de la música internacional y nacional. Desde el grupo musical surcoreano, considerado el más grande y exitoso de la historia del K-Pop, los días 26 y 27 de junio, pasando por el regreso de Bruno Mars tras casi una década sin actuar en España, el próximo 10 de julio. A ellos se suma uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026: la residencia exclusiva de Shakira, que cerrará su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con 11 conciertos entre septiembre y octubre.

La oferta también reserva espacio para artistas nacionales de referencia como Aitana y el grupo La Oreja de Van Gogh , así como para grandes festivales como Mad Cool Festival, que tendrá lugar en julio. Y dentro de este fenómeno tampoco se queda atrás el artista canario más internacional del momento, Quevedo, que iniciará su Baifo Tour en la capital con un total de ocho conciertos en 2027.

Noticias relacionadas

La oferta cultural va mucho más allá de los conciertos. La capital se ha consolidado como el gran referente español de los musicales, con producciones de primer nivel que cada temporada atraen a miles de espectadores. Títulos históricos como El Rey León conviven con éxitos internacionales como Wicked, Los Miserables o The Book of Mormon, además de propuestas inmersivas como Cabaret y WAH, que combinan espectáculo, gastronomía y tecnología. Una programación capaz de competir con las grandes capitales europeas y que convierte cualquier escapada en una oportunidad para disfrutar de algunos de los montajes más aclamados del panorama internacional.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas