La vivienda, la alimentación y el transporte concentraron más del 60% del gasto de los hogares en 2025

Los hogares españoles elevaron su gasto medio un 3,1% en 2025, hasta situarlo en 35.101 euros, lo que supone 1.057 euros más que el año anterior. El gasto medio por persona también aumentó, en este caso un 3,2%, hasta los 14.066 euros. El incremento se produjo en la mayor parte de los grandes grupos de consumo, aunque con diferencias relevantes según el tipo de gasto, la composición del hogar, el nivel de gasto y la comunidad autónoma.

El mayor aumento del gasto medio por hogar correspondió a vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que creció un 5,8% respecto a 2024. Esta partida, la de mayor peso en el presupuesto familiar, supuso 636 euros más en un año y concentró el 33,2% del gasto total. También destacaron los avances en cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, con una subida del 5,2%, y en actividades recreativas, deporte y cultura, que aumentó un 4,7%, hasta un gasto medio de 1.772 euros.

El gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas creció un 4,4%, con una media de 5.626 euros por hogar, 236 euros más que en 2024. Esta rúbrica representó el 16,0% del presupuesto familiar y se mantuvo como la segunda partida con más peso tras la vivienda.

En conjunto, algo más del 60% del gasto se concentró en tres grandes partidas: vivienda y suministros, alimentos y bebidas no alcohólicas, y transporte. Esta última absorbió el 11,5% del presupuesto total de los hogares.

No todas las categorías evolucionaron al alza. Los mayores descensos se produjeron en bebidas alcohólicas y tabaco, donde el gasto medio cayó un 3,4%, con las bebidas alcohólicas como la partida que más retrocedió. También disminuyó el gasto en restaurantes y servicios de alojamiento, con una bajada del 2,7%. A estas reducciones se sumaron muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, con una tasa negativa del 2,1%, e Información y comunicaciones, que retrocedió un 2,0%.

La estructura del hogar volvió a ser un factor determinante en el nivel de gasto. Los hogares formados por una pareja con hijos registraron el mayor desembolso medio, con 44.438 euros, 1.275 más que en 2024. En el extremo contrario se situaron los hogares de una persona sola de 65 o más años, con 23.024 euros, y los unipersonales de menos de 65 años, con 23.784 euros.

Precisamente estos últimos experimentaron el mayor incremento anual, con una subida del 7,0%, equivalente a 1.558 euros más. En cambio, los hogares formados por un adulto con hijos apenas registraron variación, con un aumento de 105 euros respecto al ejercicio anterior.

El análisis por niveles de gasto muestra que todos los grupos de población aumentaron su consumo medio en 2025. El mayor avance correspondió al segundo grupo de población con mayor capacidad de gasto, con un crecimiento del 5,2% y 1.276 euros más que en 2024. El menor incremento se dio entre los hogares más pobre, el 20% con menor gasto, que elevaron su presupuesto un 2,1%, 375 euros más.

Las diferencias en la composición del consumo son significativas. Los hogares con menor gasto dedicaron el 61,5% de su presupuesto a dos partidas básicas: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y alimentos y bebidas no alcohólicas. Entre el 20% de hogares con mayor gasto, estos conceptos representaron el 41,2% del presupuesto.

El País Vasco lidera el gasto

Por el contrario, los hogares con más capacidad de gasto destinaron un tercio de su gasto, el 33,6%, a Transporte, Restaurantes y servicios de alojamiento, y Actividades recreativas, deporte y cultura. Entre los hogares con menor gasto, estas mismas partidas representaron únicamente el 15,7%, lo que refleja una mayor concentración del presupuesto en bienes y servicios esenciales.

Por comunidades autónomas, País Vasco registró en 2025 el mayor gasto medio por persona, con 16.642 euros, un 18,3% por encima de la media nacional. Le siguió la Comunidad de Madrid, con 16.124 euros. En el lado opuesto se situaron Andalucía, con 12.197 euros; Extremadura, con 12.346 euros; y la Región de Murcia, con 12.408 euros. El gasto medio por persona en Andalucía quedó un 13,3% por debajo de la media nacional.

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Los datos muestran, en definitiva, un aumento general del gasto de los hogares en 2025, impulsado sobre todo por la vivienda, los suministros y la alimentación. También evidencian una brecha clara en los patrones de consumo entre los hogares con menor y mayor nivel de gasto.