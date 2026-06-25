La gasolina 95 más barata de Tenerife este jueves se encuentra en Santa Cruz de Tenerife a 1,267 euros el litro

Hoy jueves 25 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,366€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL a 1,366€ el litro, situada en el municipio de Adeje en Autopista TF-1, cruce La Caleta en la isla de Tenerife.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Adeje, AVENIDA DE AYYO, 16 en la isla de Tenerife, a 1,339€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,359€ el litro en la estación de servicio GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,267€ el litro en E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,267€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Para llenar el tanque hoy jueves 25 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 a la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ para llenar el tanque por 1,267€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de CANARY OIL, S.L. ofrece la Gasolina 95 a 1,267€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Adeje, estación PLENERGY de AVENIDA DE AYYO, 16, donde sale a 1,339€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde se puede encontrar el gasoil a 1,359€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,366€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo. En Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,366€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para llenar el tanque hoy jueves 25 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,459€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,510€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,465€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,500€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,580€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,598€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,569€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,659€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,657€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,729€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,749€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,749€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para llenar el tanque hoy jueves 25 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,639€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,679€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,679€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,719€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,719€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 ofrece el gasoil a 1,359€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,363€ el litro en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, donde encontrarás a 1,366€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ del municipio de Santa Cruz de Tenerife en CALLE PANAMÁ, 9 ofrece hoy, jueves 25 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L., que ofrece el mismo carburante a 1,267€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, jueves 25 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PCAN, que ofrece el mismo carburante a 1,348€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,370€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,478€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,408€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,409€ el litro en la estación PCAN en Calle Lázaro López, 6.

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Fuete: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [25/06/2026 8:36:04]