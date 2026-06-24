Sergio Gutiérrez, asesor inmobiliario, avisa a las personas que se quieren comprar una casa: "Ni se te ocurra meterte en esto en 2026"

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado debido al encarecimiento del mercado inmobiliario y a la escasez de oferta. Ante esta situación, muchos compradores terminan lanzándose a por cualquier oportunidad que aparece. Una de las opciones más habituales es adquirir una vivienda antigua para reformarla y revalorizarla posteriormente. Sin embargo, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez advierte de que esta estrategia no siempre es tan rentable como parece y desaconseja hacerlo.

Invertir en una vivienda para reformarla y obtener rentabilidad mediante el alquiler por habitaciones ha sido una de las estrategias más populares en los últimos años. Sin embargo, el analista advierte de la regulación sobre este tipo de pisos ha cambiado, y se espera que las leyes pongan muchas limitaciones. Por eso, "ni se te ocurra meterte en esto en 2026", comienza diciendo el experto en uno de sus vídeos.

La recomendación es evitar comprar para dividir y alquilar habitaciones

Sergio Gutiérrez explica que muchas personas adquieren un inmueble para realizar obras para redistribuir los espacios y crear una habitación adicional con el objetivo de maximizar los ingresos mediante el alquiler individual de cada estancia.

Para Gutiérrez, esa estrategia puede dejar de ser rentable si prosperan iniciativas regulatorias que limiten este mercado. "¿Cómo le justificas a alguien que compre una vivienda, la reforme y le saque una habitación al salón para hacer alquiler por habitaciones asumiendo el riesgo de que luego no la pueda alquilar por habitaciones?", se pregunta en su intervención.

Aunque reconoce que esos inmuebles podrían seguir arrendándose, sostiene que la rentabilidad podría reducirse de forma significativa si cambian las reglas.

Qué recomienda el experto a quienes estén pensando en invertir

A partir de su análisis, estas son las principales recomendaciones que lanza a quienes buscan una vivienda con fines de inversión en 2026:

No comprar un inmueble contando exclusivamente con los ingresos del alquiler por habitaciones.

Valorar el riesgo de posibles cambios normativos antes de iniciar una reforma costosa.

No dejarse llevar por mensajes que presentan este modelo como una apuesta segura.

Analizar si la inversión seguiría siendo rentable incluso con restricciones o menores ingresos.

Seguir de cerca la evolución de las regulaciones autonómicas y estatales relacionadas con el mercado del alquiler.

En su opinión, quienes ya realizaron este tipo de inversiones deberían esperar a conocer el contenido definitivo de las futuras normas antes de tomar decisiones, mientras que los nuevos inversores tendrían que actuar con especial prudencia.

"Los que estéis pensando en meteros en esto, salid corriendo y que no os vendan la moto, que ahora el riesgo es elevadísimo", concluye diciendo Sergio Gutiérrez.