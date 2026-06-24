Una norma europea amenaza con poner en riesgo el suministro de petróleo y subir el precio de la gasolina

Con el acuerdo entre Irán y Estados Unidos todavía en ciernes, una nueva amenaza sobrevuela a los carburantes. A partir del 1 de enero de 2027 solo se podrá importar petróleo y gas de países que tengan sistemas de medición y control de metano equivalentes a los de la Unión Europea, según el Reglamento Europeo del Metano. Y eso podría poner en riesgo el suministro de crudo y disparar los precios de la gasolina y el diésel a partir de esa fecha, según denuncian empresas como Repsol y Moeve, a través de un comunicado de la Asociación de la Industria del Combustible de España (ACIE).

El 43% de las importaciones de gas y el 87% de las importaciones de crudo realizadas en 2025 en Europa no cumpliría con los requisitos del reglamento a partir del año que viene, según un estudio de la consultora Wood Mackenzie. Pero en el caso de España, la exposición en crudo es significativamente mayor, según ACIE, que estima que solo 3% de las importaciones españolas en 2025 sería compatible.

El año pasado, España importó petróleo procedente de más de una veintena de países diferentes, entre ellos, Ghana, Gabón, Guinea Ecuatorial, Libia, Nigeria, Guyana, Venezuela, Arabia Saudí o Irak. Países, en muchos casos, sobre los que los importadores europeos tienen una capacidad de influencia "limitada" sobre su cadena de producción y suministro de petróleo y gas. Dicho de otro modo, las exigencias europeas no tienen por qué cambiar el 'modus operandi' de los productores, pero sí pueden provocar que ellos cambien de clientes.

Eso podría limitar las opciones de compra de petróleo europeas a un número reducido de orígenes, lo que generaría una tensión artificial entre oferta y demanda, "intensificando la competencia". "Este desbalance provocaría previsiblemente un incremento sustancial de los precios de la materia prima, con efectos en cascada sobre los costes de aprovisionamiento, la competitividad del refino europeo y, en última instancia, sobre los precios de los productos energéticos finales", defiende la patronal del sector.

España cuenta con uno de los sistemas de refino más eficientes del mundo, capaz de procesar crudo de muy diversos tipos, como ha quedado patente tras la guerra de Irán, con la disponibilidad de queroseno. "La aplicación de las obligaciones actuales del Reglamento podría restringir esta flexibilidad, poniendo en riesgo la seguridad de suministro, la resiliencia del sistema energético y, en última instancia, el propio objetivo de reducción de emisiones de metano", añade ACIE.

Además, se generaría una "desventaja estructural" para la industria europea porque las refinerías del continente tendrían que asumir obligaciones sobre el crudo que importan, pero podrían comprar combustibles ya refinados en otros países que no están sujetos a esta norma, "lo que incentivaría el aumento de esas importaciones, fabricadas paradójicamente a partir de los mismos crudos restringidos en Europa y procesadas en instalaciones con estándares ambientales menos exigentes". "Este resultado sería contradictorio con los objetivos climáticos perseguidos: no se produciría una reducción efectiva de las emisiones globales de metano y, además, se desplazaría capacidad industrial europea, aumentarían los costes energéticos", añaden.

A partir de aquí, el lobi pide a los ministros de energía de la Unión Europea, que se reúnen este viernes en el Consejo de Energía, realizar un "ajuste selectivo" del reglamento para aportar "seguridad jurídica" a las empresas europeas y "adaptar los requisitos" vigentes "sin comprometer la competitividad, la diversificación del suministro ni la seguridad energética, manteniendo al mismo tiempo los objetivos de reducción de metano".