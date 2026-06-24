Los mejores precios del gasoil y la gasolina en Santa Cruz de Tenerife este miércoles 24 de junio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 24 de junio, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación GMOIL de Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,359€ el litro en la estación de servicio GMOIL de Adeje, Calle Charfa, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,366€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, con un precio de 1,366€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,267€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,267€.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio GMOIL de Santa Cruz de Tenerife en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 tiene un precio de 1,359€ el litro.

Tenerife tiene hoy, miércoles 24 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,267€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,267€.

La estación de TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,366€ el litro. Otra opción está en Adeje, Autopista TF-1, cruce La Caleta, en la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,366€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,465€ el litro.

La estación de REPSOL en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,580€ el litro. Otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la estación PCAN a 1,598€ el litro.

La Palma tiene hoy, miércoles 24 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,459€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntagorda, REPSOL, en Carretera LP-114 km 78, donde el litro está a 1,510€.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 24 de junio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,587€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,659€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,749€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,749€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,686€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,729€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,679€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,679€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,719€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,719€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 24 de junio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,639€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,639€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de CALLE PANAMÁ, 9, a 1,267€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,267€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este miércoles 24 de junio está en la estación de servicio GMOIL a 1,359€ el litro de diésel en Calle Laura Grote de la Puerta, 2. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL a 1,363€ el litro de Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,366€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9 a 1,370€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,267€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,349€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este miércoles 24 de junio está en la estación de servicio PCAN a 1,409€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,418€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,370€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL LA LAGUNA en Avenida Calvo Sotelo a 1,419€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [24/06/2026 8:22:49]