La ola de calor mantiene la luz por encima de los 100 euros/MWh: ¿por qué la reapertura de Ormuz no abaratará la electricidad este verano?

El acuerdo entre Washington y Teherán que ha alejado, al menos por ahora, el riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz ha devuelto cierta calma a los mercados energéticos. El barril de Brent cotiza este martes en el entorno de los 76 dólares y encadena varias jornadas a la baja, mientras que el mercado europeo del gas también ha registrado una fuerte corrección tras la retirada de la denominada prima de guerra.

Sin embargo, esa caída no se ha trasladado al precio de la electricidad. Este martes, el precio mayorista en España alcanzó los 112 euros por megavatio hora (MWh), un 12,5% más que el día anterior y por encima de los 100 euros por primera vez desde marzo. La pregunta que se hacen los expertos, entonces, es ¿por qué la relativa normalización geopolítica no se refleja en el recibo de la luz?

El gas sigue manteniendo un precio elevado

La explicación, según la consultora Tempos Energía, combina factores coyunturales y estructurales. El más claro es que, aunque el gas ha corregido con fuerza en los últimos días, sigue lejos de niveles considerados bajos. El índice TTF, referencia del mercado gasista europeo, cotiza este martes en torno a los 41,6 euros por MWh, una cifra todavía elevada y un 16% superior a la registrada hace un año.

A priori, que el gas cotice caro debería afectar menos a España, con un parque renovable considerable. Y aquí es donde entra la ola de calor que azota el país y buena parte de Europa esta semana, con alertas rojas de la AEMET en varias provincias y máximas por encima de los 40 grados.

Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor, a 12 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). El fenómeno del terral ha provocado la elevación de la alerta a Málaga debido a las altas temperaturas previstas para este viernes. / Álex Zea - Europa Press

Lo hace por dos vías. La primera es el aumento abrupto de la demanda por el uso masivo de la climatización. La segunda es de carácter físico: el calor reduce la densidad del aire y hace que el viento sople con menor intensidad, lo que merma la producción eólica sin que la solar pueda compensar esa caída durante las horas nocturnas. "Una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante", señala Antonio Aceituno, analista de la consultora.

Una ola de calor no solo dispara la demanda, sino que desactiva la tecnología verde más equilibrante.

En consecuencia, la menor aportación eólica obliga a recurrir con mayor intensidad a los ciclos combinados de gas, una de las tecnologías más caras del sistema y la que suele fijar el precio marginal de la electricidad en el mercado mayorista, que viene determinado por la última tecnología necesaria para cubrir la demanda

A estos factores se suma otro elemento de mercado. Y es que buena parte de los precios del verano ya estaban descontados en los contratos de futuros antes de que se firmara el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es decir, que esos contratos incorporaban desde hace meses expectativas sobre demanda, disponibilidad de renovables y evolución del gas, de modo que la mejora geopolítica llega demasiado tarde para modificar las previsiones de los próximos meses. "El verano ya está sentenciado a consecuencia del calendario y, aunque la paz fuese sólida y duradera, no puede bajar el termómetro que decide los precios de estos meses", apunta Aceituno.

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz / -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

El invierno, en riesgo

De cara al invierno, la situación apunta a precios aún más elevados, con los futuros para el cuarto trimestre de 2026 cotizando esta semana en torno a los 94 euros/MWh, el techo histórico para esa franja estacional, según Tempos Energía. Aquí, la razón principal está en los almacenes de gas europeos.

Europa afronta los próximos meses con unos almacenamientos inferiores a los del año pasado y necesita rellenarlos antes de la llegada del frío. Sin embargo, esa tarea coincide con una fuerte competencia internacional por el gas natural licuado (GNL), especialmente por parte de China, quién ha intensificado sus compras y obliga a los compradores europeos a pagar más para atraer cargamentos.

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar / Stringer/dpa

¿El resultado? Los mercados anticipan un invierno con un gas más caro de lo deseado. Y dado que los ciclos combinados siguen siendo la tecnología que marca el precio de la electricidad en muchas horas de elevada demanda (como ocurre, precisamente, en este momento con la ola de calor), los futuros eléctricos también incorporan esa expectativa alcista.

A ello se suma otro problema. Según Aceituno, el diferencial actual entre los precios del gas para verano (el TTF está cotizando hoy en torno a los 42-42,5 euros/MWh) e invierno (los futuros para el TTF apuntan a una cotización de 41,38€ para el cuarto trimestre de 2026, según datos del mercado Ibérico del gas) es insuficiente para incentivar el almacenamiento.

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Se trata, por lo tanto, de un nivel practicamente idéntico al precio actual. "Y sin un diferencial favorable entre el gas de verano y el de invierno, no hay incentivo económico para llenar los depósitos", explica. En el escenario base de Tempos Energía, el próximo invierno puede costar hasta 1,5 veces más que el anterior, con precios superiores a los 100 euros/MWh.