Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSalvan la vida a una mujer en TenerifeBonoloto en TenerifeChabolismo en AdejeMapas 2026Adiós a los exámenes de julio de la ULL
instagramlinkedin

Aviación

Inspeccionan cinco aviones Airbus A380 por sospecha de fisuras en el ala

Medios franceses señalan que las cinco aeronaves pertenecen a Emirates, aunque el fabricante no lo ha confirmado

Una de las oficinas de Airbus.

Una de las oficinas de Airbus. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Cinco aviones Airbus A380 están siendo revisados antes de su próximos vuelos tras detectarse en una inspección posibles fisuras en la estructura del ala, confirmó este martes a EFE un portavoz del fabricante aeronáutico.

"En función de los resultados de la inspección, Airbus evaluará junto con la EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) si son necesarias reparaciones o si las aeronaves pueden volver al servicio comercial", declaró el portavoz, quien rehusó identificar la compañía o compañías aéreas afectadas.

Explicó que las posibles fisuras en la estructura del ala fueron detectadas en el marco de revisiones técnicas derivadas de una directiva de aeronavegabilidad de diciembre de 2025, que ordenaba inspecciones en los largueros centrales ('Mid Spars'). Tras esas revisiones, "hallazgos específicos llevaron a Airbus a informar a la EASA y a recomendar inspecciones en una subpoblación de A380. Se identificaron todas las aeronaves con historiales similares. Son cinco aeronaves. Airbus está apoyando la inspección de estas cinco aeronaves", señaló el portavoz.

Noticias relacionadas

Medios franceses señalaron que los cinco aviones que están siendo inspeccionados de forma urgente pertenecen a Emirates, y que hay once más (diez de Emirates y uno de Quantas) que también serán revisados próximamente, algo que el portavoz no confirmó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
  2. Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras
  3. Caos circulatorio en Tenerife: dos accidentes en la TF-1 y la TF-5 provocan fuertes colas en dirección Santa Cruz
  4. Tenerife se prepara para una semana con nubes en el norte, calor de hasta 30 grados y viento más intenso por la tarde, según la Aemet
  5. Tenerife vuelve a temblar y registra más de 200 microterremotos en el entorno de Las Cañadas del Teide
  6. La batalla del tinerfeño Adrián Díaz contra la ELA: “Mi ilusión es ver crecer a mi hijo”
  7. El 'efecto mirón' provoca un doble accidente en la TF-1 y colas de más de dos horas en la autopista del Sur de Tenerife
  8. Muere en Tenerife el turista ingresado grave tras sufrir un robo con violencia

El Puerto de la Cruz celebra su noche de San Juan entre agua, fuego y un litoral lleno de vida

El Puerto de la Cruz celebra su noche de San Juan entre agua, fuego y un litoral lleno de vida

Las hogueras de San Juan reviven con fuerza en Tenerife tras un resurgir histórico

Las hogueras de San Juan reviven con fuerza en Tenerife tras un resurgir histórico

Hogueras de San Juan en Tenerife

Hogueras de San Juan en Tenerife

Inspeccionan cinco aviones Airbus A380 por sospecha de fisuras en el ala

Inspeccionan cinco aviones Airbus A380 por sospecha de fisuras en el ala

Adeje intensifica la lucha contra los asentamientos ilegales tras empeorar la situación

Adeje intensifica la lucha contra los asentamientos ilegales tras empeorar la situación

Varapalo para Trump: el Senado de EEUU vota a favor de detener la guerra de Irán

Varapalo para Trump: el Senado de EEUU vota a favor de detener la guerra de Irán

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dicen que no consta discusión entre acusado y el promotor del crimen de Taibaiba

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil dicen que no consta discusión entre acusado y el promotor del crimen de Taibaiba
Tracking Pixel Contents