Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, alerta de un cambio de tendencia en el mercado de la vivienda: "Hay precios que ya no están dispuestos a pagar"

Muchos ciudadanos tienen una misma preocupación, saber cuándo terminará la crisis del mercado inmobiliario. La escalada de precios se ha convertido en un grave problema tanto para quienes buscan comprar una vivienda como para quienes ya han dado el paso y han tenido que asumir hipotecas cada vez más elevadas. En este contexto, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez sostiene que "nos acercamos al cambio de ciclo, porque la gente no es tonta".

En uno de los vídeos publicados en su cuenta de TikTok, @sergioexcellencecircle, Gutiérrez se muestra tan optimista al comprobar cómo la oferta de mercado está aumentando considerablemente en numerosas ciudades españolas. El experto mostraba datos: "El stock de vivienda en Madrid ha subido un 17% en un año y esto solo significa una cosa, no se vende". El fuerte dinamismo que caracterizó al mercado durante el año pasado habría comenzado a moderarse como consecuencia del incremento de los precios.

Edificación de viviendas / Marta Fernández Jara / Europa Press

Este el fenómeno no se limita a la capital y se ha trasladado a otras ciudades. En Barcelona, la oferta aumenta un 16%, en Sevilla un 15%, un 13% en Málaga y un 13% en Valencia. Estos datos se interpretan como una señal de que parte de la demanda está perdiendo capacidad o interés para comprar a los precios actuales.

Este aumento de la oferta se debe a que "hay precios que ya no están dispuestos a pagar", afirma el especialista, que considera que el encarecimiento acumulado de la vivienda en muchas zonas urbanas está empezando a frenar las operaciones.

Un mercado con comportamientos muy distintos según la zona

El análisis de Gutiérrez dibuja un escenario desigual dentro del sector residencial. Mientras en algunas grandes ciudades aumenta la oferta y el ritmo de compraventas podría estar ralentizándose, en municipios periféricos y localidades de menor tamaño la situación es completamente diferente.

El mercado inmobiliario español "va a dos velocidades", asegura un Sergio Gutiérrez que habla de que, por un lado, hay áreas donde los precios comienzan a estabilizarse o incluso podrían experimentar ajustes debido a la dificultad para encontrar compradores dispuestos a asumir importes elevados. Por otro, seguirían existiendo zonas con una demanda muy activa y un descenso del stock disponible, especialmente allí donde los precios todavía resultan relativamente asequibles.

El experto sostiene que muchos compradores están desplazando su interés hacia municipios cercanos a las grandes capitales o hacia ciudades secundarias, donde el coste de acceso a una vivienda continúa siendo inferior y las posibilidades de financiación resultan más asumibles.

La periferia gana atractivo para los compradores

Para Sergio Gutiérrez, esta redistribución de la demanda responde a una cuestión económica. El incremento de los precios registrado durante los últimos años en determinadas capitales habría llevado a muchos potenciales compradores a buscar alternativas fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Comprar en la periferia, si el precio es razonable, ahora mismo es un acierto asegurado", asegura el experto, quien considera que estas zonas aún ofrecen margen de crecimiento y mantienen una mejor relación entre precio y valor de mercado.