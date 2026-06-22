El precio real de la vivienda en Canarias se dispara casi un 4% anual, el doble que la media nacional

El precio real de la vivienda en Canarias, es decir, restándole el aumento de la inflación, ha crecido casi un 4% anual entre 2014 y 2025, lo que supone cerca del doble que la media nacional (más de 2%), si bien se sitúa por debajo de Madrid y Baleares, que lideran las alzas, mientras que el del alquiler ha aumentado un 1,7 % anual en esos diez años en las islas.

Según los datos del Informe Anual 2025 que elabora el Banco de España y que han sido difundidos este lunes 22 de junio, este aumento sostenido de los precios se traduce en un elevado esfuerzo por parte de los hogares para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.

En concreto, en 2024, los hogares canarios debían destinar en torno a 6,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda y el 26,4 % de su renta neta al arrendamiento, en línea con la media de España.

La evolución de los precios y de la renta de los hogares ha sido muy heterogénea en las distintas áreas urbanas de Canarias con subidas muy significativas en Arrecife, Santa Cruz de Tenerife y La Palmas de Gran Canaria, lo que se traduce en un esfuerzo mayor para acceder a una vivienda en estas zonas geográficas, sobre todo en alquiler, aunque todavía se mantienen levemente por debajo de los umbrales considerados sostenibles.

Arrecife y Santa Cruz de Tenerife lideran los incrementos de los precios de la vivienda, superando con creces la media autonómica.

Así mismo, el informe expone que en Canarias, el aumento de la demanda se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas por parte de no residentes y por el alquiler turístico.

En 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 20,3% de las compraventas en provincia de Santa Cruz de Tenerife y casi el 15% en la de Las Palmas, situándose muy por encima de la media de España (7,4%), según el Banco de España.

Además, refiere que en la provincia tinerfeña y Las Palmas estas operaciones han aumentado en 12,5 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2007 y 2025.

Las viviendas de uso turístico tienen una especial relevancia en el mercado del alquiler del área urbana y la zona turística de Las Palmas de Gran Canaria, suponiendo el 12,9 y 26,9 %, respectivamente, del mercado del alquiler (datos 2025).

En Tenerife, la presión de los alquileres turísticos es menor, situándose incluso por debajo de la media de España, suponiendo un 9,6 % de la oferta del área urbana y el 8,2 % de la zona turística.