El hotel Gold by Marina desvía 8.195 kilos de biorresiduos al Proyecto Compost T+ Canarias Circular
El Grupo Satocan promueve una economía circular de kilómetro cero en Canarias mediante la transformación de residuos vegetales en compost.
La división turística del Grupo Satocan ha participado de forma exitosa en la prueba piloto del Proyecto Compost T+Canarias Circular en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026, el hotel Gold ha colaborado estrechamente con el Consistorio y Ayagaures Medioambiente en esta iniciativa público-privada destinada a fomentar una economía circular de kilómetro cero.
Durante estos meses de colaboración, el equipo del hotel aportó un total de 8.195 kilos de biorresiduos, principalmente de origen vegetal. Este esfuerzo se ha traducido en el desvío directo de más de ocho toneladas de residuos de los vertederos. Toda esta biomasa ha sido trasladada a la planta de compostaje de Agüimes para su transformación en «compost T+», un abono orgánico de alta calidad que ya está siendo utilizado en la fertilización de los jardines y espacios verdes del municipio. Con ello, se ha logrado una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y se ha favorecido la regeneración natural de los suelos locales.
Renaud Gregoire, director del hotel Gold by Marina, quien ha estado al frente de la supervisión de este proyecto en el complejo, destaca la importancia de este hito. «Participar en el Proyecto Compost T+ ha sido una experiencia sumamente enriquecedora y un reflejo de lo que entendemos por turismo regenerativo. No se trata solo de minimizar nuestro impacto, sino de devolver a la tierra parte de lo que nos da, cerrando el ciclo biológico de nuestros residuos».
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