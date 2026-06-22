Hacienda cambia las normas: controles a las retiradas e ingresos de dinero del banco que sobrepasen los 1.000 y los 3.000 euros

Hacienda obliga a los bancos a informar sobre determinadas retiradas e ingresos de dinero cuando superan ciertos límites económicos. La Agencia Tributaria utiliza estos controles para detectar movimientos sospechosos y combatir posibles delitos fiscales, como el fraude o el blanqueo de capitales.

Sacar dinero del banco o ingresar efectivo en una cuenta corriente es una operación completamente legal hasta que se alcanzan estos umbrales. Las operaciones que reciben una vigilancia reforzada son las de importe elevado y las que por sus cuantías o características, puedan resultar importantes desde el punto de vista de la prevención del fraude o del blanqueo de capitales.

El tope de los 3.000 euros en efectivo

Uno de los límites que más dudas genera entre los ciudadanos es el de los 3.000 euros en metálico. Las entidades financieras aplican controles sobre las operaciones de efectivo que alcanzan o superan esta cantidad y pueden registrarlas e informar de ellas conforme a las obligaciones legales vigentes.

Además, el uso de billetes de 500 euros también está sometido a una especial supervisión, independientemente del importe total de la operación, debido a las medidas de prevención implantadas desde hace años sobre este tipo de efectivo.

Incluso cuando las cantidades son inferiores, entre 1.000 y 3.000 euros, es habitual que el banco solicite la identificación de la persona que realiza el ingreso o la retirada mediante la presentación de un documento oficial.

Los contribuyentes deben tener claro que los bancos no solo analizan operaciones individuales, sino también patrones de comportamiento. Si detectan varios ingresos o retiradas de cantidades similares realizados en un corto espacio de tiempo con el aparente objetivo de esquivar los controles habituales, pueden considerar que existe un fraccionamiento sospechoso.

También existen límites para los pagos en efectivo de 1.000 euros

La legislación tributaria establece además restricciones específicas para los pagos en metálico cuando interviene un empresario o profesional. En estos casos, no pueden realizarse pagos en efectivo iguales o superiores a 1.000 euros.

Varias personas esperan para utilizar un cajero en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

El objetivo es reducir la economía sumergida y favorecer la trazabilidad de las operaciones económicas mediante medios de pago que dejen constancia documental.

Transferencias, préstamos y otros movimientos también son vigilados

El control no se limita al dinero en efectivo. Las transferencias bancarias de gran importe también forman parte de los sistemas de seguimiento previstos por la legislación.

En términos generales, las operaciones superiores a 10.000 euros están obligadas a ser informadas, al igual que determinados préstamos o créditos que excedan los 6.000 euros.

Estas medidas buscan reforzar la lucha contra el fraude fiscal, la financiación ilícita y el blanqueo de capitales, sin que ello implique que la realización de una operación por encima de esos importes suponga por sí misma una infracción.