FARMACÉUTICAS
Grifols nombra consejera independiente a Ester Masllorens en sustitución de Enriqueta Felip
La farmacéutica catalana ha comunicado la decisión unánime de su consejo a través de la CNMV
La compañía catalana del sector farmacéutico Grifols ha oficializado el nombramiento de Ester Masllorens Llinàs como nueva consejera de la compañía, en sustitución de Enriqueta Felip Font. Así lo ha comunicado la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración de la compañía. Tal y como pone de manifiesto el comunicado, la renuncia de Felip, consejera desde 2019 y oncóloga de profesión, tiene efecto desde el pasado 19 de junio. La ya ex consejera ha renunciado también a su cargo en la Comisión de Sostenibilidad, Comunicación y Reputación, puesto que ocupará Pascal Ravery.
Felip, que deja su cargo como consejera tras siete años, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde también completó sus estudios de doctorado en Oncología Médica, tal y como se desprende del portal de información de Grifols. Ha sido profesora asociada de la UAB desde 2010 hasta mayo de 2019. Posteriormente ha sido Profesora de Medicina en la Universitat de Vic (UVicc-UCC) y desde marzo de 2024 es Profesora Titular de Medicina en la UAB.
Actualmente es Jefe de Sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d´Hebron e Investigadora Principal del Grupo de Cáncer de Pulmón del Instituto de Oncología Vall d´Hebron (VHIO).
En cuanto al relevo, Esther Masllorens Llinàs cuenta con más de 20 años en experiencia ejecutiva internacional en el sector farmacéutico, además de un amplio conocimiento en I+D, y ostentará el cargo de consejera independiente.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- La UE lo hace oficial: a partir de 2027 los tinerfeños ya no tendrán que cambiar el móvil a menudo por culpa de la batería
- El Gobierno cambia las normas: más de 92.000 casas vacías de Santa Cruz de Tenerife podrían tener un recargo del 150% en el IBI para sus propietarios
- Galcerán, el puente semisepultado por la trama urbana de Santa Cruz de Tenerife, cumple cien años
- Patty Mills se despide de Tenerife y del “mejor año” de su carrera
- El juez amplía los hechos denunciados por prevaricación contra el alcalde de Icod, Javier Sierra
- La tasca de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella de su carta y su famosa tortilla hay que encargarla con antelación: cocina casera a precios asequibles
- Tenerife se prepara para una semana con nubes en el norte, calor de hasta 30 grados y viento más intenso por la tarde, según la Aemet
- Vendedores del Rastro de Santa Cruz piden volver al emplazamiento junto al Mercado Nuestra Señora de África