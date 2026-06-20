La Cámara de Comercio acerca la IA al comercio tinerfeño

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife presentaron el programa ‘Comercio con futuro 2026: del pequeño negocio a la automatización accesible’ con el que se pretende acercar el potencial de la inteligencia artificial al sector comercial de la isla.

El proyecto, enmarcado en el Departamento de Formación y Empleo de la Cámara, se divide en dos itinerarios formativos de carácter gratuito que se desarrollarán desde este mes de junio hasta diciembre.

La presentación de la iniciativa contó con la presencia de la directora general de la Cámara, Lola Pérez, y de la consejera delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa de la Corporación insular, Krysten Martín.

Lola Pérez destacó que “nuestro comercio debe mirar al futuro, pero no como una realidad distópica o lejana, sino como el ahora. Con esa visión, hemos aunado esfuerzos con el Cabildo de Tenerife para lanzar este proyecto”. “Es un puente que pretende allanar el camino a nuestros comerciantes para facilitar su adaptación a los nuevos retos económicos, tecnológicos y digitales”, señaló.

Agregó también que, “en el contexto actual, la formación permanente debe tener un papel protagonista, porque es una dosis de inspiración, conocimiento y resiliencia que favorece la viabilidad empresarial y el desarrollo del comercio local”.

Por su parte, Krysten Martín explicó que “se trata de una propuesta integral que busca acompañar a los pequeños negocios de la isla en su modernización, adaptación digital e incorporación de soluciones innovadoras ante un entorno económico cada vez más exigente”. “El programa pone de relieve la importancia estratégica de esta colaboración con la Cámara de Comercio para proteger y potenciar el tejido comercial de proximidad, que se enfrenta a la evolución constante en los hábitos de consumo”, subrayó.

360 horas de formación

La iniciativa ‘Comercio con futuro 2026: del pequeño negocio a la automatización accesible’ ofrecerá a emprendedores y gestores de establecimientos una amplia variedad de conocimientos, nociones y habilidades para potenciar su competitividad y capacidad de innovación.

Para ello, el programa contará con más de 360 horas de duración, repartidas en 12 cursos de 30 horas lectivas cada uno.

La primera rama de estudio es ‘Gestiona, Vende y Destaca: Impulsa tu Comercio’, dirigida a personas emprendedoras que quieran mejorar su capacidad operativa en el negocio, las relaciones con la clientela y la presencia online.

Esta modalidad se desarrollará a través de seis acciones formativas que se complementarán con tres talleres prácticos de interpretación y presentación de licitaciones, una opción de negocio que fortalece las relaciones de la empresa privada con las Administraciones públicas de Tenerife.

El paso digital

Respecto al segundo itinerario didáctico, la Cámara y el Cabildo han aunado esfuerzos para conectar las necesidades del tejido comercial insular con las nuevas herramientas tecnológicas. De este objetivo nace ‘El Comercio del Mañana: la inteligencia artificial al servicio del negocio’, el segundo bloque formativo.

Compuesto por seis cursos online, esta hoja de ruta se centrará en la incorporación de soluciones digitales, tecnológicas y de inteligencia artificial aplicadas a la actividad comercial.

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Para la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, la iniciativa representa un mix transversal que plantea un enfoque práctico y adaptado a las necesidades reales del sector, que atraviesa un período de cambio e innovación constante.