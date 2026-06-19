Las gasolineras más baratas en Santa Cruz de Tenerife para repostar gasolina y diésel este viernes

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2. Allí tiene un precio de 1,389€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,397€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 19 de junio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,370€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,370€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,267€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la Gasolina 95 está a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

Para llenar el tanque hoy viernes 19 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 1,267€ el litro. Otra opción sería ir hasta Santa Cruz de Tenerife, a Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la estación de GMOIL ofrece la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,370€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,370€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde sale a 1,389€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 1,397€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,479€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 19 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,487€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Puntagorda, REPSOL, en Carretera LP-114 km 78, donde el litro está a 1,540€.

La estación de REPSOL en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,610€ el litro. Otra opción está en Puntallana, Carretera General km 8, en la estación SHELL PUNTALLANA a 1,638€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,686€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,759€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 19 de junio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,587€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,659€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,749€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,749€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,719€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,719€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,709€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,709€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 19 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,639€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 98 más barata está en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,370€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la estación de servicio GMOIL ofrece el diésel a 1,389€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,397€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 1,267€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,277€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,478€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida El Paso, 108, donde la estación de servicio CEPSA LOS ANDENES ofrece el diésel a 1,429€ el litro. La estación PCAN de Calle Lázaro López, 6 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/06/2026 8:18:24]