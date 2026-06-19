Binter suma una conexión semanal entre Canarias y A Coruña

La compañía aérea Binter ha puesto en marcha el refuerzo de su programación entre A Coruña y Canarias con la incorporación de una nueva frecuencia semanal, que operará los viernes con el aeropuerto de Gran Canaria, ofreciendo un total de cinco conexiones a la semana entre ambos destinos durante la temporada de verano.

La nueva frecuencia se suma a las cuatro que la compañía ya venía operando regularmente. De esta forma, los viajeros pueden volar entre A Coruña y Canarias los miércoles, viernes y domingos, a través del Aeropuerto de Gran Canaria, así como los martes y sábados, mediante el Aeropuerto de Tenerife Norte.

"Una de las ventajas diferenciales de esta operativa es que los pasajeros pueden llegar por el mismo precio a cualquiera de los aeropuertos del archipiélago gracias a los vuelos interinsulares en conexión gratuitos que ofrece Binter", señala.

"Esta posibilidad se apoya en la amplia red de conexiones de la aerolínea, que realiza alrededor de 220 trayectos diarios entre las distintas islas canarias", añade.