Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Es importante elegir bien el momento de jubilarse para obtener la pensión más alta"

La jubilación anticipada se ha convertido en uno de los grandes temas de debate de las últimas semanas, después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado eliminar las penalizaciones para los trabajadores con largas carreras laborales. Por eso, muchos futuros pensionistas buscan fórmulas para sacar el máximo partido a esta opción. El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ofrece una serie de consejos para reducir el impacto de los coeficientes reductores y lograr la mayor pensión posible.

El experto empieza diciendo que no existe una respuesta válida para todos los casos y que cada trabajador debe estudiar su situación concreta. Sin embargo, Muñoz explica que una planificación adecuada puede marcar diferencias importantes tanto en los ingresos que se perciben durante los años previos a la jubilación como en la cuantía definitiva de la pensión.

No precipites la decisión y haz números antes de solicitarla

Uno de los principales consejos de Muñoz es no solicitar la jubilación anticipada de forma automática en cuanto la ley lo permite. Según explica, conviene comparar el importe que se cobraría adelantando el retiro con la pensión que correspondería esperando a la edad ordinaria.

El experto también recomienda valorar si se está percibiendo una prestación contributiva por desempleo o el subsidio para mayores de 52 años, ya que esas situaciones continúan generando cotizaciones que pueden influir en la futura pensión.

Imagen de archivo de unos jubilados en un parque / EFE / LUIS TEJIDO

El funcionario señala que en muchos supuestos, optar por la jubilación anticipada puede resultar interesante, porque permite cobrar una pensión durante más tiempo, aunque sea ligeramente inferior. En otros casos, especialmente cuando falta poco para la jubilación ordinaria, puede compensar esperar algunos meses.

Elegir bien la fecha puede reducir las penalizaciones

Otro aspecto que considera fundamental es seleccionar bien el momento en el que se presenta la solicitud. La jubilación anticipada voluntaria está sujeta a coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión de manera permanente y que varían en función de los meses de adelanto y de los años cotizados.

Estos son los coeficientes reductores / La Provincia / Seguridad Social

Muñoz destaca que esperar solo unos meses adicionales puede reducir de forma significativa esa penalización.

Además, el funcionario apunta que jubilarse en diciembre puede tener ventajas en determinados escenarios, ya que las pensiones reconocidas antes del cierre del ejercicio se benefician posteriormente de la revalorización anual conforme al IPC.

Utilizar el simulador oficial de la Seguridad Social para calcular antes de decidir

Muñoz anima a los trabajadores accedan al simulador disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social para saber mejor cuál sería el importe estimado de su pensión en distintas fechas de jubilación.

Gracias a esta herramienta es posible comprobar cuánto se cobraría esperando a la edad ordinaria o adelantando el retiro varios meses o incluso dos años, permitiendo comparar escenarios antes de tomar una decisión definitiva.

Los años cotizados también son determinantes

El empleado de la Seguridad Social recuerda que el número de años cotizados influye directamente en la penalización aplicada sobre la jubilación anticipada. Cuanto mayor sea la carrera de cotización, menor suele ser el recorte porcentual sobre la pensión.

Por todo esto, antes de solicitar la jubilación anticipada conviene analizar todas las variables, utilizar las herramientas oficiales y calcular con detalle el impacto económico de cada decisión, ya que una elección aparentemente pequeña puede afectar a la pensión que se cobrará durante el resto de la vida.