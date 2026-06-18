Los tribunales cambian las normas: los trabajadores recibirán un día libre por cada sábado que sea festivo en estos casos

Los trabajadores ya no perderán más festivos cuando coincidan en fin de semana. Varias sentencias recientes han dado la razón a empleados que reclamaban una compensación cuando el calendario laboral les resultaba desfavorable. Sin embargo, para poder recuperar ese día o disfrutar de una compensación equivalente, deberán cumplirse determinadas condiciones.

Esta interpretación afecta especialmente a empleados con turnos rotativos, aunque también puede tener consecuencias para quienes trabajan de lunes a viernes y ven cómo varios festivos nacionales caen en fin de semana. En determinados casos, las empresas deberán compensar ese derecho perdido con un día libre adicional o, cuando proceda, mediante una compensación económica.

El Tribunal Supremo avala este derecho para todos los trabajadores / EUROPA PRESS -ARCHIVO

Las últimas resoluciones judiciales y la doctrina consolidada por el Tribunal Supremo han reforzado la idea de que los días festivos y los descansos semanales son derechos laborales distintos y, por tanto, no deben solaparse hasta el punto de hacer desaparecer uno de ellos.

Por qué un festivo no puede desaparecer al coincidir con un día de descanso

El fundamento jurídico de esta protección parte del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce de forma independiente el descanso semanal y las fiestas laborales retribuidas y no recuperables.

Mientras que el descanso semanal tiene una finalidad ligada a la salud laboral y la recuperación física y mental, los festivos responden a motivos sociales, cívicos o religiosos y forman parte de los 14 días festivos anuales, entre nacionales, autonómicos y locales, garantizados por la legislación española.

Las interpretaciones de los jueces sostienen que si ambos derechos coinciden en una misma fecha y no existe compensación, el empleado estaría disfrutando únicamente de su descanso habitual y perdería uno de los festivos que legalmente le corresponden, generando una situación desigual respecto a otros trabajadores.

Hay diferencias entre los empleados que trabajan de lunes a viernes y quienes lo hacen a turnos

La forma de aplicar esta compensación depende del sistema de trabajo:

Jornadas fijas de lunes a viernes: se realiza sobre la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo, descontando vacaciones, descansos y festivos. Si un festivo cae en sábado y no se compensa, el trabajador puede terminar realizando más horas de las previstas , lo que obliga a reajustar el calendario laboral o conceder días adicionales de descanso.

se realiza sobre la prevista en el convenio colectivo, descontando vacaciones, descansos y festivos. Si un festivo cae en sábado y no se compensa, el trabajador puede terminar realizando , lo que obliga a reajustar el calendario laboral o conceder días adicionales de descanso. Jornadas de lunes a domingo mediante cuadrantes o turnos rotativos: la jurisprudencia considera que el derecho nace desde el mismo momento en que el festivo coincide con el día de libranza. En estos casos, la empresa deberá ofrecer otro día libre equivalente o, si el convenio lo permite y la organización del servicio lo justifica, abonar una compensación económica.

Los expertos recomiendan actuar con rapidez cuando te ocurre este problema, porque este tipo de reclamaciones prescriben al año desde que se produjo el hecho. Además, el trabajador está protegido por la garantía de indemnidad. Esto significa que reclamar un festivo perdido no puede convertirse en motivo de sanción o despido.

Si una empresa adoptara medidas disciplinarias como represalia por iniciar una reclamación relacionada con estos derechos laborales, los tribunales podrían considerar que existe una vulneración de derechos fundamentales, con consecuencias que podrían incluir la nulidad del despido y la obligación de readmitir al empleado.