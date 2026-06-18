Santiago Niño Becerra, economista, lanza un aviso sobre las pensiones de la Seguridad Social: "El sistema actual no es sostenible"

Muchos expertos cuestionan la sostenibilidad de la hucha de las pensiones, entre ellos el economista Santiago Niño Becerra. Algunos plantean que la Seguridad Social debería hacer una nueva reforma del sistema, ya que, según advierte el experto catalán, el modelo actual "no es sostenible" a largo plazo como consecuencia de diferentes factores.

A través de un hilo publicado en X (antes Twitter), el profesor defiende que el modelo actual de financiación de las prestaciones necesita un cambio profundo, porque la evolución del mercado laboral y el avance tecnológico obligarán a replantear las reglas sobre las que se sostiene la Seguridad Social.

Según explica, el problema no está solo en los factores demográficos como la natalidad o el envejecimiento de la población, sino en una transformación mucho más profunda relacionada con la productividad y la automatización de la economía.

"La tendencia de la demanda de trabajo es decreciente"

En su publicación, Niño Becerra afirma que el sistema de pensiones vigente se enfrenta a importantes dificultades porque "la tendencia de la demanda de trabajo es decreciente y, por tanto, la de los salarios moda también lo será". En su opinión, una reducción progresiva del empleo y de los ingresos salariales repercute directamente sobre las cotizaciones sociales que financian las prestaciones.

Esto es lo que ocurrirá con el futuro de las pensiones según Niño Becerra / IÑAKI OSORIO / FDV

El economista considera que el debate tradicional sobre el número de nacimientos o el crecimiento de la población está perdiendo peso frente a otro concepto, la productividad. Cada vez será más importante cuánto produce una economía y menos cuántas personas la integran.

La tecnología y el futuro de las cotizaciones

Niño Becerra destaca especialmente el papel de la automatización en la productividad. El economista sostiene que la tecnología está asumiendo cada vez más tareas que antes realizaban los trabajadores y que esta tendencia continuará en los próximos años.

Por ello, plantea que el debate podría ir hacia una cuestión que hasta hace poco impensable, si las nuevas tecnologías o los sistemas automatizados deberían contribuir de alguna forma a financiar la Seguridad Social.

"En España, en Europa, 'en el mundo desarrollado', la tecnología cada vez está haciendo más cosas, lo que incide directamente sobre el sistema de pensiones vía cotizaciones", dice el profesor que añade que ya existen voces que proponen abrir esa discusión.

Una visión sobre el nuevo modelo económico

El economista también vincula esta evolución con una creciente concentración de la riqueza y con el aumento del peso de la productividad como herramienta para reducir costes empresariales. Becerra sostiene que muchos expertos empiezan ya a contemplar escenarios en los que una renta básica tenga un mayor protagonismo para sostener el consumo, mientras que la estructura económica se apoye cada vez más en procesos automatizados.

Desde su perspectiva, insistir únicamente en que la baja natalidad o la reducción de la población representan un problema supone "no entrar en el nuevo modelo que ya ha llegado".

Las declaraciones de Niño Becerra se producen en un momento en el que la sostenibilidad del sistema público de pensiones continúa siendo objeto de análisis por parte de economistas, instituciones y organismos internacionales.