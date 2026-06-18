Palma acogerá el IV Foro del Mediterráneo en 2027

El IV Foro Económico y Social del Mediterráneo se celebrará en Palma el año que viene. Así lo ha desvelado este jueves Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, la ciudad que está siendo anfitriona de la tercera edición de este encuentro organizado entre Prensa Ibérica y La Fundació La Caixa.

El evento, que se estrenó en Valencia en 2024 y saltó a Málaga en 2025, sirve para poner en común y ampliar el debate en torno a retos colectivos del arco mediterráneo sobre los que han trabajado varios consejos expertos los meses previos. Con el añadido de que a la puesta de largo anual se incorporan a la reflexión presidentes autonómicos, ministros, líderes municipales o altísimos directivos de importantísimas compañías españolas. Incluso el Rey Felipe VI ha participado en el encuentro de Barcelona.

"Es una ciudad en constante evolución y progreso, que se desafía a sí misma y que está demostrando que confía en sus posibilidades; que afronta los desafíos y los consigue", ha sacado pecho sobre la capital catalana Collboni, en el acto de traspaso de la figura simbólica que convierte a Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma, en anfitrión de la siguiente edición. "Nos unen muchas cosas, este foro es una gran oportunidad –ha proseguido el alcalde barcelonés, mirando ya hacia Mallorca–. Después de estas reuniones hay mensajes y WhatsApps: nos copiamos más de lo que confesamos en público, y eso es una buena práctica".

Su homólogo mallorquín ha manifestado el mismo orgullo que el primer edil barcelonés al dar un paso al lado y ha aprovechado su discurso para avanzar algunos de los temas que serán centrales tanto en los encuentros que vendrán a partir de ahora, como en el debate que se organizará en junio del año que viene.

Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma de Mallorca, en su discurso en el III Foro del Mediterráneo / MAITE CRUZ

"Tengo la convicción de que Palma puede aportar una mirada singular a los grandes debates que hoy ocupan las diferentes ciudades y regiones del Mediterráneo", ha empezado. Se ha referido directamente a la sostenibilidad, entendida desde la perspectiva medioambiental, pero también económica y social. Y ha mencionado igual de abiertamente a su condición de isla, porque vivir en Mallorca –ha dicho– supone "disfrutar de un patrimonio histórico", pero también "depender de conexiones marítimas o aéreas", convivir con "costes logísticos" mayores al del resto o con que sea un poco más difícil garantizar ciertos servicios públicos.

Los retos generales

Además de todo esto, el foco seguirá apuntando el año que viene hacia la vivienda o el turismo. Por lo menos, eso se desprende del debate que habían mantenido justo antes ambos alcaldes, junto a la primera regidora de Cartagena (Noelia Arroyo) y a su homólogo en Málaga (Francisco de la Torre).

Allí, Martínez Llabrés, ha hablado sobre todo, precisamente, de vivienda ("El reto que tenemos todas las administraciones: revertir una situación que lleva demasiados años enquistada") y de turismo, pero también de la zona donde convergen ambas: el alquiler turístico. Palma ha prohibido este modelo y ha reforzado la sanción de la oferta ilegal de vivienda.

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Tampoco ha olvidado una reclamación ya clásica en sus discursos en este foro: que los alcaldes tengan a su disposición muchas más herramientas para regular los problemas de sus ciudades como ellos consideren, porque las realidades de cada una de estas urbes, como constata año a año este encuentro, son muy diversas, una vez se hace 'zoom' para ir un poco más allá de las problemáticas comunes.