Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ofrece una "alfombra roja" a inversores para crear "más viviendas turísticas y hoteles" en el municipio

"Todos los alcaldes queremos lo mismo en materia de vivienda, pero los modelos no tienen por qué ser iguales". Como diferencia sustancial con otras ciudades mediterráneas como Barcelona, Palma de Mallorca o Málaga, Cartagena apuesta por poner "alfombra roja" a la inversión para crear "más viviendas turísticas y más hoteles". Así lo expuso la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la mesa redonda 'Los retos del Mediterráneo' dentro del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

La regidora cartagenera expuso que en el municipio la vivienda turística "no supone una amenaza" ante un parque inmobiliario que, en el conjunto del país, ya se ha quedado corto. Al contrario: su casco histórico permite "dar uso a solares vacíos y favorecer la rehabilitación de edificios". Para Arroyo, "ambos modelos pueden convivir sin ningún problema y, en nuestro caso, la vivienda turística no representa un riesgo".

Una de las soluciones más inmediatas sería, dijo, incorporar al mercado del alquiler esas viviendas vacías, "que muchos cartageneros no ponen en alquiler por miedo a los impagos o a los actos vandálicos". Para conseguir que salgan al mercado, apostó por que los propietarios cuenten con más seguridad jurídica: "Si esas viviendas se incorporasen al parque de alquiler, podríamos contribuir a que el problema del acceso a la vivienda no fuera tan grave como lo es actualmente".

En este sentido, Arroyo recordó que el Ayuntamiento y Veolia realizaron un estudio para conocer cuántas viviendas del municipio cuentan con contador de agua pero no registran ningún consumo al no estar habitadas: el 8,8% del parque de viviendas del municipio, unas 11.000 casas, están vacías y no vive nadie en ellas, indicó.

"Tenemos proyectos de expansión que se están viendo lastrados por el retraso en la conexión ferroviaria"

Además, recordó que el municipio ha aprobado recientemente su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) treinta años después, además de haber duplicado el suelo disponible para construir e impulsar bonificaciones fiscales. "Sin embargo, la revisión de precios en la construcción nos está matando por el encarecimiento de los materiales y las materias primas, además de la falta de mano de obra".

Durante su intervención, la primera edil cartagenera lamentó que la ciudad se vea "muy limitada" por la falta de infraestructuras y reclamó la conexión prioritaria de Cartagena con el Corredor Mediterráneo, una infraestructura "clave" para seguir impulsando su puerto. "Tenemos proyectos de expansión que se están viendo lastrados por el retraso en el avance de la conexión ferroviaria", advirtió, asegurando que su tejido productivo y económico necesita esta infraestructura "para poder competir en igualdad de condiciones con otras plataformas logísticas del Mediterráneo, como las del norte de Argelia".

Impacto "leve" del conflicto en Oriente Próximo

Que el complejo escenario geopolítico internacional provoca un auténtico 'efecto mariposa' es una realidad que llega a alcanzar cualquier rincón del mundo. Conflictos como el de Oriente Próximo entre Estados Unidos e Irán pueden tener consecuencias que trascienden las fronteras, con impacto en la economía, la energía, la industria o el comercio a miles de kilómetros.

La Cartagena portuaria, con uno de los principales polos energéticos como el Valle de Escombreras, o la Cartagena naval, "ha notado este tipo de conflictos de forma leve", sobre todo en el tráfico de mercancías, como el de granel, explicó. En el ámbito energético, la regidora aseguró que apenas se ha notado, pese a los cambios de precios y en la cadena de suministro, "gracias a la apuesta por otras alternativas, como el hidrógeno verde o el primer electrolizador que se va a desarrollar en Cartagena", una planta pionera prácticamente en Europa.

Asegura que la apuesta por el hidrógeno verde y el primer electrolizador amortigua el impacto de las tensiones internacionales

Arroyo recordó que es en la ciudad portuaria de la Región de Murcia donde se están construyendo los submarinos del futuro, los S-80, y que cuenta con más de 300 años de historia de su Arsenal, convirtiendo a Cartagena en un "referente europeo en la industria de la defensa".

"De cada crisis, las ciudades mediterráneas sabemos adaptarnos y aprovechar las oportunidades. España tiene el reto de hacerse más fuerte y más autónoma en materia de defensa, y Cartagena cuenta con un ecosistema muy maduro y sólido, formado por empresas tractoras como Navantia o Sabic, además de pymes, el conocimiento que aporta la Universidad, los centros tecnológicos y la Formación Profesional. Todo ello lo hemos aprovechado como una oportunidad".