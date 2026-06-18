La Gasolina 98 más económica de Tenerife hoy jueves 18 de junio se sitúa en 1,370 euros el litro

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2 en la isla de Tenerife, a 1,389€ el litro en la estación de servicio GMOIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,397€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,269€ el litro en GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,277€ el litro.

Hoy jueves 18 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,370€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de Tenerife, en la estación GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde el diésel está a 1,389€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa Cruz de Tenerife, a 1,397€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata en Tenerife de hoy jueves 18 de junio, está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación GMOIL, donde está a 1,269€ el litro. La otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a 1,277€ el litro en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ.

Para la Gasolina 98 más barata de Tenerife hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, a la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, donde el litro está a 1,370€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,370€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,610€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puntallana, Carretera General km 8, en la SHELL PUNTALLANA, que está a 1,645€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,489€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,550€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy jueves 18 de junio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,495€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,540€ el litro en la estación REPSOL.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,749€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,749€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,686€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,759€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 18 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,587€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,659€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,719€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,719€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 18 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,639€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,639€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,709€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,709€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde la estación de servicio GMOIL ofrece el diésel a 1,389€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,397€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,370€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio GMOIL, en Calle Laura Grote de la Puerta, 2, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE PANAMÁ, 9, en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ que tiene la Gasolina 95 a 1,277€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Avenida El Paso, 108, donde la estación de servicio CEPSA LOS ANDENES ofrece el diésel a 1,459€ el litro. La estación PCAN de Calle Lázaro López, 6 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,478€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,277€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [18/06/2026 8:27:15]