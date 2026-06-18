Fundación Moeve premia tres proyectos de transición ecológica justa
La tercera edición de los galardones reconoce a 340 iniciativas de España y Portugal con soluciones para la transición ecológica justa
Fundación Moeve ha celebrado la entrega de sus premios, una iniciativa que reconoce proyectos capaces de transformar ideas en soluciones reales para acelerar una transición ecológica justa. En su tercera edición, los galardones han recibido 340 candidaturas de startups, pymes, asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades públicas de España y Portugal, lo que consolida la convocatoria como una plataforma de referencia para impulsar soluciones bajo el paraguas de la sostibilidad.
El acto reunió en la Torre Moeve a diez proyectos finalistas, centrados en retos como el acceso al agua, la economía circular, la regeneración de ecosistemas, el empleo verde y la reducción del desperdicio alimentario.
Los proyectos ganadores, que se repartirán 120.000 euros, fueron DesaLIFE, un sistema de desalación sin emisiones mediante energía de las olas; Fortalece, de la Universidad de Granada, centrado en la gestión sostenible del agua y los regadíos tradicionales; y Fruta Feia, una cooperativa que combate el desperdicio alimentario conectando a agricultores y consumidores.
Además de la dotación económica, los proyectos recibirán acompañamiento de Fundación Moeve mediante sesiones de mentoría y apoyo de expertos para escalar su impacto. La jornada contó también con la intervención de la bióloga y divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente, que ofreció la charla Clima de cambio.
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