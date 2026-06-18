Foro Mediterráneo, en directo | Jaume Collboni: "El primer efecto de la guerra de Irán que se notó fue en la economía doméstica"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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Jaime Martínez Llabrés: "Somos un destino absolutamente seguro que genera confianza" "Volvemos a reivindicarnos. Somos un destino absolutamente seguro que genera confianza cuando en otros lugares pasan otras cosas. En Palma trabajamos mucho para conseguir conectividad aérea directa, una serie de anuncios de conexión directa Palma-Abu Dhabi se pararon, pero ya se ha normalizado", ha reflexionado Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma al hilo de Collboni.

Jaume Collboni: "Las ciudades ofrecen seguridad en un contexto de convulsión" "Estaba el MWC en marcha y las perspectivas fueron buenas. En mayo, la ocupación hotelera esta en máximos del 90%", ha recordado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sobre el comienzo de la crisis de Oriente Próximo en Barcelona. "Las ciudades, en este contexto de convulsión, pueden ofrecer seguridad, estabilidad y un punto de llegada de la inversión en una zona geopolítica que en estos momentos, pese a la tensión geopolítica", ha remarcado justo después.

Chema Casas: "Utilizamos la IA para predecir incidencias de red" "Utilizamos modelos de IA para dar soporte a las personas que atienden a los clientes, pero también para predecir las incidencias de red. Eso ha llevado a una mejora de índices de satisfacción de cliente, y tenemos de lejos los mayores de todo el mercado. Se ve en el ratio de bajas que tenemos cada mes"

La adopción de la IA en la sociedad española "Nos hemos centrado demasiado en reducción de costes, pero en Telefónica nos estamos centrando en aspectos como la mejora de los ingresos. No solo lo decimos nosotros. Un estudio de la Fundación BBVA hablaba de que solo un 56% usaba la IA, más del 90% en jóvenes y menos del 20% en mayores de 60 años. El 58% decía que la IA venía a potenciar las capacidades humanas", ha recordado el ponente.

Un crecimiento sostenido "En marzo de este año, en Telefónica teníamos 25 millones de sensores móviles conectados. Cuatro veces más de lo que teníamos el año pasado", ha explicado Casas, evidenciando el crecimiento de la tecnología.

Chema Casas: "El 5G tiene que estar en la base del Internet de las cosas" El director de Telefónica en Cataluña, Chema Casas, ha reflexionado sobre el estado del 5G. "Venimos diciendo hace años que el 5G es la tecnología inalámbrica que tiene que estar en la base del Internet de las cosas. ¿Qué aporta? Tiene tres características: mayor concurrencia, es decir, número simultáneos de dispositivos conectados a la antena, más batería, y mejor latencia"

Albares: "Si algo nos enseña la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis se resuelve al margen del diálogo" "La paz tiene que garantizar que Palestina e Israel puedan garantizarse mutuamente paz y seguridad. Si algo nos enseña la historia del Mediterráneo, es que ninguna crisis se resuelve al margen del diálogo. Cuando el Mediterráneo atraviesa horas complejas, se evidencia que hay que retomar el diálogo euroárabe; tenemos que seguir manteniendo intacto el compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

Albares: "La firma del acuerdo entre EEUU e Irán, que debe permitir abrir Ormuz de forma libre, es una buena noticia" "Persiste la tragedia humanitaria en Gaza. Persiste la violencia en Cisjordania. También la guerra injusta sobre el Líbano, y la fragilidad en Siria. Nuestra responsabilidad es defender el diálogo, el derecho internacional y las instituciones internacionales como única vía para la paz y convivencia. La firma del acuerdo entre EEUU e Irán, que debe permitir abrir Ormuz de forma libre, es una buena noticia"

Albares: "Lo que decidimos ahora en el Mediterráneo va a decidir el futuro de todo el planeta" "Tenemos que contar con los socios de regiones como el Sahel o el Golfo, o países como Mauritania, gran amigo de España. Lo que sucede en el Mediterráneo no se queda solo en el Mediterráneo. Lo que decidimos ahora aquí va a decidir el futuro de todo el planeta. El nuevo pacto sitúa al Mediterráneo en el lugar que le corresponde en la agenda internacional"