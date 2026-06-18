Confirmado por el Gobierno y Óscar Puente: ya puedes inscribirte en las ayudas destinadas a los nacidos entre 1996 y 2008

Los tinerfeños interesados en solicitar los descuentos del Verano Joven 2026 ya pueden acceder a la página web habilitada para registrar sus datos personales y obtener el código necesario para aplicar las rebajas en los operadores de transporte. El Ministerio de Transportes ha activado el sistema, que en su primer día ya recibió miles de inscripciones.

Desde ayer mismo, se pudo acceder a la web habilitada por el departamento dirigido por Óscar Puente. El trámite se realiza completamente online, y conviene hacerlo con tiempo. El Ministerio recomienda registrarse al menos 24 horas antes de comprar el primer billete, ya que el proceso requiere una verificación previa de los datos personales.

Para completar la inscripción, los interesados deben seguir estos pasos:

Entrar en la plataforma oficial del programa habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Identificarse utilizando el sistema Cl@ve, un certificado electrónico o introduciendo los datos del DNI o NIE junto con la información requerida para verificar la identidad.

utilizando el sistema Cl@ve, un certificado electrónico o introduciendo los datos del DNI o NIE junto con la información requerida para verificar la identidad. Facilitar un correo electrónico y un número de teléfono móvil , ya que serán los canales por los que se recibirán las comunicaciones oficiales.

, ya que serán los canales por los que se recibirán las comunicaciones oficiales. Esperar la validación de la solicitud , un proceso que puede prolongarse hasta 24 horas mientras se comprueba que se cumplen los requisitos de edad y residencia.

, un proceso que puede prolongarse hasta 24 horas mientras se comprueba que se cumplen los requisitos de edad y residencia. Recibir el código personal e intransferible, que llegará por SMS y correo electrónico junto con un código QR y servirá para aplicar las bonificaciones durante toda la campaña. El código es: JV26 - DNI (sin letra) - numeración aleatoria.

Normalmente, el código suele tardar unos 10 minutos en llegar, pero en picos de solicitudes se puede retrasar. Cuando se obtiene el identificador, el usuario solo tendrá que introducirlo al comprar sus billetes en las páginas web de las compañías adheridas al programa, como Renfe, Ouigo, Iryo, Alsa u otros operadores participantes, para que el descuento correspondiente se aplique automáticamente antes de finalizar el pago.

El Verano Joven 2026 repide los descuentos de las ediciones anteriores

El Verano Joven 2026 es una iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que busca facilitar los desplazamientos de los jóvenes durante los meses de verano mediante importantes rebajas en el precio de los billetes.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 30 años con nacionalidad española o residencia legal en España. Aunque el código de la ayuda se pueda pedir ya, los descuentos se aplicarán en los viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Los principales descuentos previstos para esta edición son:

90% de descuento en los autobuses regulares de competencia estatal.

en los autobuses regulares de competencia estatal. 90% de descuento en los trenes de Media Distancia convencional y de ancho métrico de Renfe.

en los trenes de Media Distancia convencional y de ancho métrico de Renfe. 50% de descuento en los servicios Avant.

en los servicios Avant. 50% de descuento en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo), con un máximo de 30 euros de rebaja por billete .

en los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo), con un máximo de . 50% de descuento en el pase Interrail Global Flexible de 10 días en dos meses comercializado por Renfe.

El programa pretende fomentar el turismo y la movilidad entre los jóvenes, aunque el uso del código conlleva ciertas obligaciones. Si se reservan viajes que finalmente no se utilizan y no se cancelan con la antelación exigida, el beneficiario puede perder el derecho a seguir disfrutando de las ayudas durante el resto de la campaña.