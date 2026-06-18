Canarias cerró 2025 con más de 1,1 millones de viviendas

Canarias cerró 2025 con un parque de 1.102.198 viviendas, un 0,3% más que el año anterior, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Vivienda. Del total, 30.055 corresponden a viviendas nuevas aún sin vender, lo que supone un incremento del 2,4% respecto a 2024. Por provincias, el parque residencial del Archipiélago se distribuye de forma prácticamente equilibrada: 558.773 viviendas en Las Palmas y 543.425 en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al uso, la estadística ministerial contabiliza 855.022 viviendas principales y 260.001 no principales en las Islas.

El stock de vivienda nueva sin vender se concentra en mayor medida en la provincia occidental. De las 30.055 unidades disponibles en Canarias, 11.267 están en Las Palmas y 18.788 en Santa Cruz de Tenerife. Esta última se sitúa como la séptima provincia española con mayor excedente, al acumular el 4,1% de todas las viviendas nuevas sin vender del país.

A escala nacional, España cerró 2025 con 27.099.556 viviendas, apenas un 0,3% más que un año antes, tras sumar 94.791 unidades. Del total, más del 72% eran viviendas principales, con 19.571.428 inmuebles, mientras que las 7.528.128 restantes se clasificaron como no principales.

El aumento del parque residencial se produjo en paralelo a una reducción del stock de obra nueva sin vender. Al cierre de 2025, España contabilizaba 452.670 viviendas nuevas pendientes de venta, un 5,7% menos que el año anterior. Se trata de la primera caída tras dos ejercicios sin absorción de excedente.

El descenso se produjo en un contexto de creciente presión sobre el mercado inmobiliario. Pese al incremento del número total de viviendas, España continúa afrontando una escasez de oferta disponible frente a una demanda al alza, una situación que mantiene tensionados los precios y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y los hogares con menor capacidad económica.

Por comunidades autónomas, el mayor parque residencial se localizó en Andalucía, con 4.763.651 viviendas; Cataluña, con 3.981.693; Comunidad Valenciana, con 3.332.698; y Comunidad de Madrid, con 3.054.762.

Desde el inicio de la serie histórica, en 2001, el parque de viviendas en España ha crecido cerca de un 29%, al pasar de 21.033.759 inmuebles a los más de 27 millones actuales. La evolución fue especialmente intensa durante los primeros años de la serie: en 2004 se superaron los 22 millones de viviendas; en 2006, los 23,4 millones; y en 2007 se alcanzaron por primera vez los 24 millones. Tres años después, el parque rebasó los 25 millones.

Sin embargo, el ritmo se moderó de forma notable tras la crisis inmobiliaria. Hubo que esperar hasta 2023 para que España superase los 26 millones de viviendas, y hasta 2024 para que el parque residencial rebasara por primera vez los 27 millones.

El 'stock' de vivienda nueva baja tras dos años sin absorción

El Ministerio de Vivienda cifra en 452.670 las viviendas nuevas sin vender existentes en España a 31 de diciembre de 2025. Este volumen supone casi un 6% menos que en 2024, con una reducción de 2.610 unidades durante el último ejercicio. Entre 2010 y 2022, el mercado fue absorbiendo progresivamente el stock acumulado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, aunque el ritmo se ralentizó de forma significativa a partir de 2019. Tras dos años sin reducción, el excedente volvió a disminuir en 2025. Las viviendas de obra nueva sin transmitir representan actualmente el 1,7% del parque residencial español. Más del 60% del stock nacional se concentra en cuatro comunidades: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

En el extremo opuesto, Navarra, Cantabria y Extremadura no registraron stock de vivienda nueva sin vender. También presentaron porcentajes reducidos sobre el total nacional, inferiores al 2%, País Vasco, Baleares, La Rioja, Ceuta y Melilla.

Por provincias, los mayores excedentes se localizan principalmente en la costa mediterránea, además de en Madrid, Toledo, Sevilla y Santa Cruz de Tenerife. Madrid y Barcelona figuran entre las provincias con más stock en términos absolutos, aunque también concentran un elevado volumen de construcción en comparación con otros territorios.

En relación con el tamaño de su parque residencial, destacan algunas provincias de interior, como Toledo, La Rioja, Ciudad Real, Lleida y Teruel, además de zonas mediterráneas como Castellón, Almería y Girona, y la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Desde que comenzó la serie histórica de esta estadística, en 2005, el mayor excedente de vivienda nueva sin vender se alcanzó en 2009, con 649.780 unidades, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, el stock inició una senda descendente que se mantuvo hasta 2023, cuando volvió a aumentar, una tendencia que también se repitió en 2024 antes de la nueva reducción registrada en 2025.