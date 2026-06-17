Tenerife ofrece la Gasolina 95 más barata de la provincia este miércoles a 1,279 euros el litro

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2 en la isla de Tenerife, a 1,399€ el litro en la estación de servicio GMOIL y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 1,405€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 1,279€ el litro en GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 de Tenerife situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife con un precio de 1,280€ el litro.

Hoy miércoles 17 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,370€ el litro, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

Tenerife tiene hoy, miércoles 17 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, Calle Laura Grote de la Puerta, 2, en la estación de servicio GMOIL a 1,279€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde el litro está a 1,280€.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,370€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,370€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio GMOIL de Santa Cruz de Tenerife en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 tiene un precio de 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,610€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Puntallana, Carretera General km 8, la estación de servicio SHELL PUNTALLANA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,655€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,550€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 17 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,540€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,708€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,769€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 17 de junio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,625€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,689€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,759€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio SAN SEBASTIAN de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,729€ el litro en Avenida de Colón. En San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,729€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 17 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón a la estación de servicio SAN SEBASTIAN para llenar el tanque por 1,649€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Sebastián de la Gomera, a Paseo Fred Olsen, 3, donde la estación de DISA MUELLE GOMERA ofrece la Gasolina 95 a 1,649€ el litro.

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón, donde sale a 1,719€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Sebastián de la Gomera, estación de DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde se puede encontrar el gasoil a 1,719€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La estación GMOIL del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Laura Grote de la Puerta, 2 ofrece hoy, miércoles 17 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, que ofrece el mismo carburante a 1,280€ el litro en CALLE PANAMÁ, 9.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde encontrarás a 1,370€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación de servicio GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 ofrece el gasoil a 1,399€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 1,405€ el litro en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,280€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Lázaro López, 6, donde la estación de servicio PCAN ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,485€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, con un precio de 1,429€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/06/2026 8:15:15]