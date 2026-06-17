La Seguridad Social y la ministra Elma Saiz lo confirman: los trabajadores que adelanten su jubilación perderán más de un 20% de la pensión

Miles de trabajadores que se acercan a la edad de jubilación se plantean si retirarse antes o esperar hasta alcanzar la edad legal fijada por la Seguridad Social, que volverá a elevarse el próximo año. Se trata de una de las decisiones más importantes de la vida laboral, ya que de ella dependerá la cuantía final de la pensión. Incluso quienes cuentan con una carrera de cotización larga pueden sufrir recortes en su prestación si deciden adelantar el retiro unos meses, por eso es vital analizarlo cuidadosamente.

En 2026, la edad de jubilación en España es de:

65 años si has trabajado 38 años y 3 meses

si has trabajado 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses si tienes menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Sin embargo, a partir de 2027 estas cifras cambiarán. Los trabajadores que quieran retirarse cobrando el 100% de la pensión deberán haber cumplido 65 años si acreditan 38 años y 6 meses o más cotizados. En cambio, quienes hayan cotizado menos de ese periodo tendrán que esperar hasta los 67 años para acceder al total de la prestación. De este modo se pone fin a un incremento progresivo y un retraso en la edad ordinaria de jubilación que pretendía asegurar la hucha de las pensiones en un momento en el que la esperanza de vida es mayor los jubilados tardan más en morir, haciendo que se cobre de los fondos del Estado durante mucho más tiempo.

Qué son los coeficientes reductores y cómo funcionan

Los coeficientes reductores son porcentajes que la Seguridad Social aplica sobre la pensión cuando un trabajador adelanta voluntariamente su jubilación respecto a la edad que le correspondería por ley. Desde la reforma del sistema, estos porcentajes se calculan mes a mes, en función del tiempo de anticipo y de los años cotizados. Esto significa que no es lo mismo jubilarse un mes antes que hacerlo dos años antes, ni tampoco haber acumulado una larga carrera profesional que contar con menos años de cotización.

Además, la reducción tiene carácter permanente, una vez reconocida la pensión con ese descuento, el importe no vuelve a incrementarse al alcanzar la edad ordinaria de jubilación. En la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar el retiro hasta 24 meses, los descuentos máximos dependen de la trayectoria laboral del solicitante:

Menos de 38 años y seis meses cotizados : reducción de hasta el 21% .

: reducción de hasta el . Entre 38 años y medio y 41 años y medio : recorte máximo del 19% .

: recorte máximo del . Entre 41 años y medio y 44 años y medio : penalización de hasta el 17% .

: penalización de hasta el . 44 años y medio o más cotizados: reducción máxima del 13%.

En los supuestos de jubilación anticipada involuntaria, como puede ocurrir tras determinados despidos o cierres empresariales, es posible adelantar la jubilación hasta cuatro años y se aplican coeficientes distintos, generalmente más favorables.

Tabla de los coeficientes reductores / La Provincia / Seguridad Social

Requisitos para jubilarse antes de tiempo

La normativa distingue entre jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, con condiciones diferentes para acceder a cada modalidad. Para la jubilación anticipada voluntaria, los principales requisitos son:

Haber cotizado al menos 35 años .

. Tener, como mínimo, dos años cotizados dentro de los 15 años anteriores a la solicitud.

a la solicitud. Que la pensión resultante, una vez aplicados los coeficientes reductores, sea superior a la pensión mínima que correspondería al interesado.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, el periodo mínimo de cotización baja hasta los 33 años, aunque también es necesario acreditar que el cese laboral se produjo por causas ajenas a la voluntad del trabajador y cumplir otros requisitos específicos, como permanecer inscrito como demandante de empleo durante un determinado periodo.

Jubilarse antes no siempre implican una penalización

Los coeficientes reductores a veces son favorables. En determinadas profesiones consideradas especialmente penosas, peligrosas o insalubres en las que estos coeficientes permiten rebajar la edad de jubilación sin disminuir la cuantía de la pensión.

Entre los colectivos que pueden beneficiarse de este sistema se encuentran trabajadores de la minería, determinados profesionales del mar, bomberos, policías de algunos cuerpos autonómicos y locales, personal de vuelo en ciertos trabajos aéreos o algunos artistas y profesionales taurinos.

Adelantar la jubilación puede ser una opción interesante para quienes desean abandonar antes el mercado laboral, pero conviene calcular previamente sus consecuencias económicas. En muchos casos, unos pocos meses de diferencia pueden suponer una reducción significativa en los ingresos que se percibirán durante el resto de la vida.