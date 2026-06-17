Hacienda lo confirma: las joyas que te regala un amigo o te dona un familiar se deben declarar ante la Agencia Tributaria en estos casos

La citación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para declarar por unas joyas localizadas en su vivienda, valoradas en al menos un millón de euros, ha despertado el interés de muchos ciudadanos sobre si este tipo de bienes deben declararse ante Hacienda. La normativa del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) es clara sobre lo que ocurre en estas situaciones, y la Agencia Tributaria puede sancionar a quienes incumplan sus obligaciones fiscales.

Recibir un colgante de un familiar, que un amigo te dé una pulsera o que tu pareja regale de un anillo suele percibirse como un gesto personal sin consecuencias administrativas. Sin embargo, la legislación española establece que este tipo de entregas gratuitas pueden constituir una donación y, por tanto, están sujetas al ISD.

Lucía Feijoo Viera

La normativa no distingue entre dinero, inmuebles o bienes muebles de valor. Si una persona entrega unas joyas sin recibir nada a cambio, el beneficiario puede estar obligado a presentar la correspondiente autoliquidación ante la administración tributaria.

Uno de los aspectos más desconocidos es que la ley no fija un importe mínimo exento. Sobre el papel, cualquier donación debería declararse. Pese a esto, en la práctica, Hacienda entiende que es un regalo simple y qué es un delito fiscal en cubierta.

La situación cambia cuando se trata de piezas de elevado valor económico, como relojes de alta gama, diamantes, joyas de oro macizo o artículos acompañados de certificados de autenticidad o tasaciones oficiales.

Las joyas de lujo son las que presentan un mayor riesgo fiscal

Los expertos recomiendan que siempre se debe prestar atención cuando el regalo consiste en bienes valorables y rastreables, especialmente si pueden asegurarse, venderse posteriormente o cuentan con documentación que acredita su precio de mercado.

Entre las piezas que pueden generar mayores implicaciones fiscales se encuentran:

Relojes de lujo de marcas reconocidas como Rolex, Tag Heuer...

Joyas con diamantes, rubíes, esmeraldas o zafiros de alto valor.

Cadenas o lingotes de oro convertidos en joyería.

Piezas con certificado gemológico o tasación profesional.

Joyas adquiridas recientemente mediante transferencia bancaria o en subastas.

Además, el tratamiento fiscal puede variar en función del parentesco entre quien entrega el regalo y quien lo recibe. Las donaciones entre amigos suelen resultar menos favorables desde el punto de vista tributario al no beneficiarse de muchas de las bonificaciones previstas para familiares directos en determinadas comunidades autónomas.

El problema suele aparecer cuando se venden

Aunque Hacienda no detecte inicialmente la entrega de las joyas, la falta de declaración puede complicar una futura venta. Si años después el propietario decide vender un reloj o un collar de elevado valor y recibe el dinero mediante transferencia bancaria, la Agencia Tributaria puede solicitar que justifique el origen del bien y del ingreso obtenido. Si no puede acreditar que lo recibió legalmente o que cumplió con las obligaciones fiscales correspondientes, podrían surgir regularizaciones tributarias y otras consecuencias económicas.

En los casos en los que no se produzca esta declaración, la normativa tributaria prevé distintos escenarios dependiendo de si el contribuyente regulariza voluntariamente su situación o si es la Administración quien descubre la omisión.

Si la declaración se presenta fuera de plazo de forma espontánea, se aplican recargos crecientes según el retraso. En cambio, si existe un requerimiento previo de Hacienda, además del impuesto pendiente, la Agencia Tributaria puede imponer sanciones calculadas sobre la cuota que se dejó de ingresar.

Las consecuencias varían según el periodo de regularización:

Regularización voluntaria hasta 12 meses de retraso: recargo del 1 % más un 1 % adicional por cada mes completo de demora.

recargo del 1 % más un 1 % adicional por cada mes completo de demora. Regularización voluntaria después de 12 meses: recargo fijo del 15 %, además de los intereses de demora correspondientes.

recargo fijo del 15 %, además de los intereses de demora correspondientes. Si interviene Hacienda: la sanción puede oscilar entre el 50 % y el 150 % del impuesto dejado de pagar, dependiendo de la gravedad de la conducta y de si existió ocultación o fraude.

Por eso, quienes reciban joyas de elevado valor como regalo deben analizar su situación concreta y comprobar si existe obligación de presentar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ya que el coste de una regularización tardía puede ser muy superior al de cumplir inicialmente con las obligaciones fiscales previstas en la ley.