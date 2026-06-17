III FORO MEDITERRÁNEO
Alfonso Álvarez (Cellnex): "Si Europa no permite las fusiones entre telecos, no se harán las inversiones necesarias en infraestructuras digitales"
El CEO de Cellnex Iberia advierte de que hace falta ejecutar grandes inversiones “con mucha antelación” para el futuro acceso masivo a la IA y alerta de las dificultades de lograrlo en Europa porque la fragmentación socava la rentabilidad
El pasado 28 abril el apagón en España fue doble. Uno, el eléctrico. El otro, el de las telecomunicaciones, que también cayeron, demostrando el carácter totalmente estratégico de la conectividad en la era de la digitalización. Las redes de telecomunicaciones ya son críticas y lo serán mucho más con la llegada masiva de la inteligencia artificial (IA).
“Son las infraestructuras de telecomunicaciones las que harán posible la IA y para ello hacen falta inversiones ingentes”, subrayó Alfonso Álvarez, consejero delegado de Cellnex Iberia, durante su intervención en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa. “Hay que invertir con mucha antelación para hacer posible el futuro acceso masivo a la IA”. Algunas estimaciones apuntan a que la inversión necesaria en redes y centros de datos en Europa en la próxima década rondarán los 420.000 millones para permitir un uso generalizado de la IA.
Unas inversiones que deberán ser realizada muy fundamentalmente por los operadores de telecomunicaciones. Pero en Europa, la enorme fragmentación de un sector con decenas de telecos medianas (mientras que en EEUU o China sólo hay cuatro grandes operadoras) dificulta poder asumir esas inversiones. Por un lado, porque las compañías no tienen tamaño para tener músculo financiero suficiente. Por otro, porque sus ingresos no crecen en un mercado con tanta competencia.
“Los reguladores europeos han estado velando por que haya competencia a bajo precio”, expuso Álvarez, pero ahora se hace necesario que el posicionamiento sea el de permitir la creación de grandes compañías para poder invertir en las nuevas infraestructuras imprescindibles y para que éstas sean de la calidad que requerirá la IA. “Si Europa no permite fusiones [entre telecos], no se harán las inversiones y no va a mejorar la calidad de las infraestructuras, porque los operadores no tienen retornos”, subrayó. “Soy optimista, creo que los reguladores europeos empiezan a ver que, si se quiere la autonomía estratégica que tanto se predica, las empresas han de ser financieramente viables”.
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