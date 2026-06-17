España necesitará construir un millón menos de casas de las previstas hasta 2041

España necesitará un millón y medio menos de viviendas de las que se preveían hasta 2041. Esta es la principal conclusión que se extrae de las previsiones de creación de hogares que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, que apuntan que en los próximos quince años se crearán 2,2 millones de hogares, frente a los 3,69 millones que proyectó para el periodo 2024-2029, cifras que sirven de guía para conocer cuantas casas deberán construirse en los próximos años.

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