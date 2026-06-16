III Foro Mediterráneo
Del turismo masivo al déficit de vivienda asequible: el 40% del PIB español debate sus límites
La Fundació Joan Miró acogió este martes la jornada de meses de trabajo de los consejos del III Foro Económico y Social del Mediterráneo
El Mediterráneo concentra el 40% de la población española y genera el 40% de su PIB. Es también la zona más visitada del planeta, la más castigada por la sequía de los últimos años y la que acumula algunos de los debates urbanos más urgentes del momento: el precio de la vivienda, la saturación turística, la descarbonización industrial, la cohesión social en barrios cada vez más diversos. Todo eso cabe, con dificultad, en un solo mar.
Con el fin de dar soluciones concretas a estos retos, los ocho consejos de expertos de Prensa Ibérica —uno por cada cabecera del grupo en el litoral mediterráneo— viajaron a la Fundació Joan Miró de Barcelona este martes con motivo del III Foro Económico y Social del Mediterráneo. "Lo que hacemos con este foro es elevar el conocimiento y convertir a problemáticas locales en sistémicas, dotarlas de una fuerza mayoe" trasladó Sergi GuilloDirector General en Prensa Ibérica, dando paso a una intensa tarde de trabajo en la que la consultora de incidencia pública Bebartlet sentó a los consejos en tres mesas temáticas.
Presión sobre el territorio
La primera abordó la saturación: ya sea turística o de infraestructuras, si es que no termina siendo lo mismo. El caso más extremo lo dibujan las islas Baleares, donde solo en Mallorca se registran hasta 400.000 vehículos al año entrando a través de los puertos de Palma y Alcúdia, acumulándose masivamente en verano. Las directoras del Diario de Mallorca, Marisa Goñi, y del Diario de Ibiza, Cristina Martín, concluyeron tras meses de diálogo con el economista Antoni Riera que "los límites físicos del territorio no son negociables" y defendieron tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley para fijar un límite en la entrada de coches a la isla, después de que Formentera e Ibiza ya lo hayan implementado.
Ahora bien, en esa reducción, resulta imprescindible "no dejar a nadie atrás" recordó Joan Carles Martí, director de Levante-EMV. Desde su consejo en Valencia, cuya provincia integra hasta 500 áreas industriales —como Fuente del Jarro o L'Andana de la Reva—, donde el transporte público es aún muy deficiente, propusieron un plan de gobernanza metropolitano que integre Rodalies, metro y lanzaderas, especialmente nocturnas para los trabajadores de las fábricas.
Habitabilidad y recursos básicos
Ante una población creciente, una oferta de vivienda reducida y un cambio climático con sequías más largas y recurrentes, emerge la pregunta de fondo: ¿pueden seguir siendo habitables estas ciudades para todo el mundo? Desde el Consejo del Agua de Barcelona, Fernando Cabello, director de Servicios del Ciclo del Agua del Àrea Metropolitana, propuso exportar a otros territorios mediterráneos el modelo metropolitano de regeneración hídrica —basado en un operador único, ciclo completo integrado y reutilización potable indirecta fluvial— siempre que la normativa, aún anclada en 2007, dé el paso que la técnica ya ha dado.
Frente al reto habitacional, Paloma Taltavull, catedrática de la Universidad de Alicante, recordó que hay que regenerar el parque residencial obsoleto, sin mirar solo hacia la obra nueva cuando el suelo escasea. Algunas propuestas pasan por la sustitución por partes en bloques con daños irreversibles —modelo que ya se aplica en el barrio de San Antón, en Elche—, la rehabilitación integral de San Joan d'Alacant, o la densificación regulada en áreas del litoral con espacio para crecer. El denominador común, subrayó Taltavull, es el acompañamiento social.
Por ello, Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona, apuntó que ningún recurso se traduce en bienestar cuando la población no está cohesionada, y defendió la mediación social como política estructural —no como intervención de urgencia— capaz de sostener la integración en ciudades mediterráneas cada vez más diversas y tensionadas.
Competitividad e innovación
Con la vista puesta en el futuro, una tercera mesa ahondó en lo siguiente: ¿cómo lograr que ese 40% del PIB español mantenga la competitividad sin repetir los errores del modelo que la generó?
Desde Castellón, Manuel Brava, secretario general de ANFFECC —que reúne a los productores españoles de fritas, esmaltes y colores cerámicos—, presentó el proyecto H2frit, que ha demostrado la viabilidad técnica de sustituir el gas natural por hidrógeno en la fusión de fritas cerámicas. Su conclusión es que la energía ha dejado de ser un insumo para convertirse en una infraestructura que define si un territorio puede crecer o no, un diagnóstico que desde Murcia secundó el consejero Juan María Vázquez: "Queremos crecer, pero para ello necesitamos inversiones, formación y menos burocracia", resumió.
En el extremo opuesto, Ana Montañez, coordinadora del consejo de Málaga, trasladó que la capital malagueña ya es un tech hub consolidado, fruto de una especialización bien planificada. Allí, el problema no es crecer más, sino sostener lo construido. Una imagen: el 40% de los trabajadores del Málaga Tech Park ya no vive en la capital porque los precios de la vivienda han puesto la ciudad fuera de su alcance. Ya ante ella, una frase que demuestra el ánimo conjunto del Mediterraneo español: "estamos en un momento dulce, pero también crucial para demostrar que en los próximos años podemos seguir siendo imán de atracción económica", trasladó Montañez.
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