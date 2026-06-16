SpaceX desbanca a Amazon en capitalización y entra en el ‘club’ de las compañías más valiosas

SpaceX se cuela entre los gigantes. En apenas tres sesiones, las acciones de SpaceX apuntan a superar a dos de los Siete Magníficos, considerados los queridos de Wall Street. La compañía que pilota el magnate Elon Musk acumula una revalorización superior al 53% en menos de una semana desde su estreno bursátil y se lanza a sobrepasar al gigante del comercio electrónico, Amazon, a lo largo de la sesión.

Con esto, la tecnológica va en camino de romper la hegemonía que existe en la Bolsa de Nueva York y entrar en el exclusivo club de los Siete Magníficos (Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Tesla y Amazon), las siete compañías más valiosas del mundo. En su segunda jornada bursátil agregó 412.000 millones de dólares en valor de mercado.

El grupo, que fabrica cohetes y satélites de Starlink, además de proporcionar servicios de inteligencia artificial (IA) a través de xAI, ha vivido una bienvenida estratosférica en el Nasdaq en la última semana. La histórica salida a bolsa de SpaceX —la mayor en la historia— logró recaudar una cifra jamás vista, con más de 75.000 millones de dólares.

A la caza de Microsoft

Este martes, los títulos de SpaceX vuelven a despegar en el parqué neoyorquino y se disparan cerca de un 14% superando la barrera de los 219 dólares por acción. Con las alzas de este martes, la capitalización bursátil del grupo ya se acerca a los 2,7 billones de dólares frente a los 2,66 billones que representa Amazon.

Amazon no es el único integrante de los Siete Magníficos amenazado con ser superado por SpaceX en términos de valor bursátil. No muy lejos se encuentra Microsoft, con una capitalización bursátil de 3,0 billones de dólares, según datos a partir del cierre de este lunes. Las fuertes compras en la bolsa de Nueva York lo llevan en camino de rondar los 2,8 billones de dólares.

Otro anuncio que ha dado fuelle a las subidas ha sido el anuncio de la adquisición de Anysphere, la matriz del agente de IA Cursor por unos 60.000 millones de dólares este martes. Este martes también se estrenan los contratos de opciones.

Cartel de SpaceX durante la ceremonia de cierre de la sesión bursátil en el Nasdaq MarketSite de Nueva York (EE. UU.), el viernes 12 de junio de 2026. / Michael Nagle / BLOOMBERG

El fervor llega a los minoristas

El frenesí en el parqué ha contagiado a todo tipo de inversores: tanto minoristas como los fondos de inversión institucionales. No obstante, más allá de los inversores institucionales, que representan a cerca del 7% de las acciones en circulación, el 92% de los inversores corresponde a minoristas o empresas públicas. A la demanda se une el último anuncio de Musk. El empresario sudafricano-canadiense anunció el pasado domingo que SpaceX iba en camino de alcanzar un billón de dólares en facturación en 2030, una previsión que ha superado las expectativas de los analistas de Wall Street.

El día de su debut, la demanda fue tan fuerte que hasta llegó a dar alas a la cotización de Robinhood, el popular bróker usado por minoristas para realizar operaciones con acciones o fondos cotizados (ETF) con sede en California. Robinhood reportó tantos pedidos y operaciones con SpaceX el pasado viernes que la plataforma llegó a experimentar problemas técnicos.