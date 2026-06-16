Las reservas hoteleras se sitúan en el 64% este verano en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, un 5% menos que el año pasado

Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife asociados a Ashotel tienen ya sus reservas para los meses de julio y agosto al 64,6% de media, casi cinco puntos menos que la encuesta del año pasado, que situaba este dato en el 69,4%.

Concretamente se trata de reservas ya cerradas y no de previsiones de ocupación, según la encuesta interna realizada por Ashotel a sus establecimientos asociados en el periodo del 3 a 16 de junio, a través de su Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible.

Por islas, Tenerife se sitúa con las reservas más altas en estos momentos (65,8%), cinco puntos menos que el año pasado, seguida de El Hierro (62,5%), muy similar a la encuesta de 2025; La Palma (56,3%), tres puntos por debajo y La Gomera (38,3%), tres puntos más.

Reservas en Tenerife

Por zonas de Tenerife, la encuesta arroja los siguientes resultados: el sur es la que alcanza el mayor índice de reservas para estos dos meses, con una media del 69,9% (casi seis puntos menos al año pasado), mientras que el norte cuenta actualmente con un 50,7% de reservas cerradas (siete puntos menos) y el área metropolitana con un 37,5%, todos porcentajes más bajos que el año pasado por esta fecha, salvo en el caso de Santa Cruz-Laguna, con cinco puntos más.

En cuanto a las reservas por meses de verano de forma diferenciada, según los datos recogidos y tratados por el Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible de Ashotel, mientras en julio los establecimientos asociados en la provincia tienen ya el 67,5% de reservas registradas (cinco puntos menos que la encuesta de 2025), para agosto están al 61,7%, datos que siguen esa tendencia a la baja anteriormente expuesta.

En comparación con el verano pasado, en la encuesta realizada por Ashotel el 56,6% de los establecimientos de la provincia afirma que la previsión de ocupación que espera para este julio será menor que la de 2025, mientras que el 30,2% prevé que será igual y solo el 13,2% cree que será mayor.

Para agosto, el porcentaje en la provincia tinerfeña de quienes consideran que su ocupación será menor se sitúa en el 54,8%, frente al 34,1% que opina que será igual y el 11,1%, que será mayor al mismo mes de 2025.

Mercados y contexto internacional

Por mercados, el alemán es para el que se prevé un descenso mayor, con una expectativa de caída en el 47,5% de las respuestas, frente al 46,7% que lo ve estable y el 5,8%, que estima un aumento.

El mercado de países nórdicos se estima en descenso en el 39,4% de los encuestados, mientras que el 59,8% lo ve estable y el resto en aumento.

Respecto al mercado británico, el 29,9% cree que descenderá respecto al verano de 2025, frente al 55,5% que considera que se comportará de forma estable.

En relación con el mercado nacional, el 29,2% de los encuestados cree que tendrá un comportamiento inferior, frente al 54% que opina que estará estable y el 16,8% que será superior.

Para Ashotel, estos datos están en consonancia con las previsiones que vienen haciéndose desde principios de año, fecha en que algunos indicadores ya marcaban la tendencia al estancamiento o a la caída en las reservas hoteleras para estos meses de verano.

La patronal hotelera considera este movimiento lógico y mantiene puesta su atención más en la resolución definitiva del conflicto bélico en Irán, que parece que finaliza tras el anuncio de acuerdo con Estados Unidos, al tiempo que trabaja ya para la temporada de invierno, la época tradicional que en las Islas se considera temporada alta.