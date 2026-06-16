Los precios más bajos de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este martes 16 de junio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, martes 16 de junio, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, con la Gasolina 98 a 1,370€ el litro en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, donde la gasolinera E.S. OCÉANO SANTA CRUZ tiene la Gasolina 95 a 1,280€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 1,280€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 1,405€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,408€ el litro en la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

En cuanto el diésel más barato de Tenerife, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo tiene un precio de 1,405€ el litro.

La estación de E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Tenerife, a 1,370€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,370€ el litro.

Tenerife tiene hoy, martes 16 de junio, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ a 1,280€ el litro. La segunda más económica de la isla de Tenerife estaría en Santa Cruz de Tenerife, CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde el litro está a 1,280€.

La gasolina más barata de este martes en La Palma

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,610€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, en la PCAN, que está a 1,669€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy martes 16 de junio, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,519€ el litro. La otra opción está en Puntagorda, Carretera LP-114 km 78, a 1,540€ el litro en la estación REPSOL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,519€ el litro. La segunda mejor opción está en Puntagorda, a 1,550€ el litro en REPSOL en Carretera LP-114 km 78.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de El Hierro, la estación de servicio DISA VALVERDE de Valverde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,769€ el litro en Calle de la Constitución, 22. En Frontera, Carretera General Tigaday, la estación de servicio DISA FRONTERA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,769€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 16 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en El Hierro, hay que ir hasta Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55 a la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. para llenar el tanque por 1,625€ el litro. Otra opción sería ir hasta Valverde, a Calle de la Constitución, 22, donde la estación de DISA VALVERDE ofrece la Gasolina 95 a 1,699€ el litro.

El gasoil al mejor precio de El Hierro se encuentra hoy en Frontera, estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55, donde sale a 1,708€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Valverde, estación de DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,779€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en el municipio de San Sebastián de la Gomera es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,659€ el litro, seguida por la estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3 del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,659€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,725€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,729€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de San Sebastián de la Gomera, en la estación de servicio SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, a 1,739€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3 de San Sebastián de la Gomera a 1,739€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ, en CALLE PANAMÁ, 9, donde está a 1,280€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Calle Subida al Mayorazgo, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,280€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE PANAMÁ, 9, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,370€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,405€ el litro. La estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es una segunda opción barata para el gasoil, 1,408€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este martes 16 de junio está en la estación de servicio PCAN a 1,459€ el litro de diésel en Calle Lázaro López, 6. La segunda opción más barata es la estación PCAN a 1,485€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Menceyes, 223.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,370€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,478€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 1,280€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 1,359€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/06/2026 8:12:55]