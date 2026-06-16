Indra ultima su alianza con el gigante germano Rheinmetall para un contrato de artillería de 2.686 millones
Indra se encuentra en una fase avanzada para cerrar un acuerdo con Rheinmetall, que podría culminar antes del verano, para el suministro de obuses autopropulsados sobre ruedas
Indra cierra filas con el gigante de defensa alemán Rheinmetall. La cotizada del Ibex 35 está estudiando sellar un acuerdo con la alemana Rheinmetall para colaborar en un contrato de artillería sobre ruedas, adjudicado al grupo español y a Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por 2.686 millones de euros el año pasado.
Según ha precisado el CEO de Indra Land Vehicles, Frank Torres, en declaraciones al medio Infodefensa, la compañía está en una fase "muy avanzada" del proceso y prevé cerrar el acuerdo antes del verano. El principal candidato es un camión 10x10 de la gama HX3 de la filial Rheinmetall-MAN, una joint-venture entre ambos jugadores germanos.
El programa adjudicado a Indra y EM&E contempla la entrega de 86 obuses autopropulsados sobre ruedas, además de otros 86 vehículos municionamiento, 14 de recuperación y siete de mantenimiento. La elección de Rheinmetall, una de las grandes cotizadas de defensa en el Viejo Continente, refuerza el viraje de Indra hacia las grandes alianzas internacionales para competir en el rearme europeo.
Más allá de la compañía con sede en Düsseldorf, la española ya replicó este esquema con la surcoreana Hanwha para el programa de artillería sobre cadenas, valorado en 4.554 millones de euros. En paralelo, el contrato sobre ruedas asciende a 2.686 millones.
Pleito con Santa Bárbara
Además de Indra, la filial española de General Dynamics, Santa Bárbara Sistemas, también pujaba por el contrato, aunque el conjunto de los programas sobre ruedas y sobre cadenas moviliza inversiones por 7.420 millones de euros. El grupo estadounidense recurrió la adjudicación ante el Tribunal Supremo, que a principios de mayo admitió a trámite su recurso.
En los últimos años, Rheinmetall se ha convertido en una de las grandes beneficiarias del rearme europeo. Entre 2024 y 2025, los títulos de la alemana llegaron a revalorizarse cerca de un 200% en la Bolsa de Fráncfort, impulsadas por el ambicioso plan de gasto en defensa del canciller alemán, Friedrich Merz. A ello se suma el impacto de la guerra en Ucrania en 2022 y la reciente escalada en Oriente Próximo, factores que han acelerado el esfuerzo de rearme en Europa.
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