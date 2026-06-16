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Canarias y el Estado acuerdan modificar el cálculo de las ayudas al transporte de mercancías

Se espera que el nuevo cálculo de las ayudas alivie el sobrecoste del transporte de mercancías, impactando positivamente en el precio final de los productos.

Contenedores de mercancías en el puerto de Santa Cruz.

Contenedores de mercancías en el puerto de Santa Cruz. / E.D.

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Santa Cruz de Tenerife

Canarias y el Estado sellan un acuerdo para modificar el sistema a través del que se calculan las ayudas al transporte de mercancías. Un cambio que permitirá que se tengan en cuenta gastos que hasta ahora no estaban correctamente reflejados y que suponían un sobrecoste para las empresas. Por lo que se espera que la medida ayude a aliviar su incidencia sobre el precio final de los productos.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, calificó este martes 16 de junio como “positivos” los acuerdos alcanzados en la Comisión Mixta Canarias-Estado de seguimiento del sistema de compensación del transporte marítimo y aéreo de mercancías. Un encuentro que han servido para ratificar y ampliar los avances alcanzados hasta ahora por el Ejecutivo, dando un paso decisivo para actualizar el sistema de ayudas que compensa el sobrecoste de transportar mercancías hacia Canarias y entre las propias islas.

"Lo más importante es que hemos acordado una metodología de cálculo más justa, transparente y adaptada a la realidad de Canarias", señaló Fernández. Entre los nuevos aspectos que se reflejarán figuran los costes derivados de la doble y triple insularidad, así como otros sobrecostes asociados a la condición de región ultraperiférica. Además, se ha solicitado incluir los gastos fitosanitarios y de nuevas mercancías de economía circular.

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Además, se acordó que los cálculos sobre los costes de flete, gestión, manipulación, tasas portuarias/aeroportuarias, seguridad, recargos (BAF), fletes especiales, alquiler de unidades (perecederos) o retornos en vacío, se realicen tomando como referencia operadores que trabajan en Canarias y no compañías internacionales cuyos costes no reflejan las circunstancias reales del Archipiélago.

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