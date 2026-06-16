Ya es oficial en el BOE: el Gobierno aprueba una ayuda de hasta 22.000 euros por vivienda para eliminar barreras arquitectónicas de los edificios

Los propietarios que quieran reformar su vivienda ya pueden solicitar una de las ayudas de hasta 18.000 euros destinadas a financiar este tipo de actuaciones. Estas subvenciones, incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, van más allá de los simples cambios estéticos del inmueble. Con ellas, el Gobierno busca impulsar obras que mejoren la accesibilidad de las viviendas y faciliten el día a día de las personas que viven en ellas.

Gracias a esta subvención del Ministerio de Vivienda, podrás cambiar una bañera por una ducha adaptada, instalar una rampa de acceso o colocar un ascensor en una comunidad de propietarios. El programa está regulado por el Real Decreto 326/2026 y cubre desde el 65% hasta el 80% de la actuación en algunos casos.

Con esta ayuda se pretende contribuir a la adaptación de los elementos de una vivienda / ANGEL DE CASTRO

Su finalidad es financiar actuaciones destinadas a eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad de las personas mayores o con discapacidad, tanto dentro de las viviendas como en las zonas comunes de los edificios.

Estas son las ayudas máximas que contempla el plan para rehabilitar una vivienda

Las cuantías varían según el tipo de actuación y las circunstancias de los residentes, pero el programa establece varios límites máximos que conviene tener en cuenta antes de iniciar las obras.

Ayudas para mejorar la accesibilidad

Hasta 13.000 euros por vivienda en el caso general.

en el caso general. Hasta 18.000 euros por vivienda si reside una persona mayor de 65 años o con una discapacidad igual o superior al 33%.

si reside una persona mayor de 65 años o con una discapacidad igual o superior al 33%. Hasta 20.500 euros por vivienda cuando vive una persona con una discapacidad reconocida del 65% o superior.

cuando vive una persona con una discapacidad reconocida del 65% o superior. Hasta 22.000 euros por vivienda si las actuaciones persiguen garantizar la accesibilidad universal del inmueble.

Además, la subvención puede cubrir hasta el 70% del coste de las obras, porcentaje que aumenta al 80% cuando en la vivienda reside una persona mayor de 65 años o con una discapacidad de al menos el 33%. El objetivo del programa es mejorar la accesibilidad y favorecer que las personas puedan permanecer en sus hogares con mayor autonomía.

También hay ayudas para actuaciones de seguridad, que dan hasta 8.000 euros por vivienda, con el límite del 40% del coste de la actuación. Además, si las obras de seguridad se combinan con actuaciones de accesibilidad o rehabilitación, el importe puede elevarse hasta 12.000 euros por vivienda, cubriendo como máximo el 60% del presupuesto.

Las ayudas para habitabilidad y sostenibilidad tienen el objetivo de mejorar la eficiencia o las condiciones de habitabilidad del edificio y se ejecutan junto con otras actuaciones previstas en el programa, la subvención puede alcanzar 20.500 euros por vivienda, con un límite de hasta el 80% del coste subvencionable.

El plan también contempla una ayuda adicional para familias vulnerables cuya cobertura podría llegar hasta el 100% del coste que les corresponda asumir, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y exista disponibilidad presupuestaria.

Qué reformas pueden acogerse a estas subvenciones

Entre las actuaciones que pueden financiarse destacan la sustitución de bañeras por platos de ducha accesibles, la instalación de barras de apoyo en baños, el ensanchamiento de puertas y pasillos para facilitar el paso de sillas de ruedas o la incorporación de sistemas domóticos destinados a personas con movilidad reducida. En las comunidades de propietarios también podrán subvencionarse proyectos como la instalación de ascensores, plataformas salvaescaleras, rampas de acceso o mecanismos automáticos para la apertura de puertas.

El programa establece una serie de condiciones que deben cumplirse para acceder a las subvenciones:

El edificio debe haberse finalizado antes de 2006.

La vivienda debe constituir la residencia habitual de quien presenta la solicitud.

Es necesario justificar técnicamente que las obras mejoran la accesibilidad y cumplen con la normativa vigente.

La ayuda puede ser solicitada por propietarios, usufructuarios e incluso inquilinos, siempre que estos últimos cuenten con la autorización expresa del propietario para realizar las actuaciones. También será imprescindible estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.