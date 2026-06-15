La Seguridad Social lo hace oficial: miles de jubilados cobrarán en junio la paga extra de su pensión, aunque no todos recibirán el ingreso doble

Todos los jubilados y pensionistas están a pocos días de recibir la pensión de junio, una de las más esperadas del año porque llega acompañada de la paga extra de verano. La Seguridad Social efectuará el primer ingreso doble de 2026, por lo que millones de beneficiarios esperan con impaciencia la fecha en la que verán reflejado este importante aumento de ingresos en sus cuentas bancarias.

Este sistema forma parte del modelo habitual de las pensiones contributivas, que en la mayoría de los casos se perciben en 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre. Sin embargo, existen excepciones que hacen que algunos pensionistas no vean reflejado ese pago adicional en sus cuentas.

Lucía Feijoo Viera

La paga extra de verano representa uno de los mayores esfuerzos económicos del año para el sistema público de pensiones. En los meses en que se abonan las extraordinarias, el gasto casi se duplica respecto a una nómina ordinaria.

Quiénes cobrarán la paga extra de junio

Junio es uno de los meses más esperados por millones de jubilados y beneficiarios de prestaciones contributivas en España. Junto con la mensualidad ordinaria, la Seguridad Social abona la paga extraordinaria de verano a quienes tienen derecho a ella, lo que supone recibir un ingreso doble en la misma fecha.

Los pensionistas recibirán esta alegría en junio / LUIS TEJIDO / EFE

La paga extraordinaria corresponde a los perceptores de:

Pensiones contributivas de jubilación

Pensiones de viudedad

Pensiones de orfandad

Prestaciones en favor de familiares

Beneficiarios de una incapacidad permanente cuando esta deriva de una enfermedad común o de un accidente no laboral.

En todos estos casos, durante junio se abona conjuntamente la mensualidad ordinaria y una paga extraordinaria íntegra, por lo que el importe ingresado es superior al del resto de meses del año.

Los datos más recientes apuntan a que alrededor de 9,5 millones de pensionistas en España pueden beneficiarse de este sistema de 14 pagas. Además, la Seguridad Social gestiona más de 10 millones de prestaciones, ya que algunas personas perciben simultáneamente dos pensiones compatibles, como una jubilación y una viudedad.

Los pensionistas que no recibirán un ingreso doble

No todos los beneficiarios verán incrementada su nómina en junio. Quedan fuera del sistema de pagas extraordinarias quienes cobran una pensión de incapacidad permanente originada por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional.

Cuantía de las pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

En estos casos, las pagas extraordinarias ya están prorrateadas en las doce mensualidades ordinarias del año. Esto significa que el importe anual total es equivalente al de quienes cobran en 14 pagas, pero distribuido de forma uniforme mes a mes, por lo que en junio no existe un ingreso extraordinario.

¿Cuándo llegará el dinero a la cuenta en junio?

Aunque la normativa establece que las pensiones deben abonarse entre el 1 y 4 del mes siguiente, los bancos suelen adelantar el pago. En junio de 2026, la previsión es que los ingresos comiencen a reflejarse entre los días 22 y 25, dependiendo de cada banco. Habitualmente, algunas entidades realizan el abono a partir del día 22, mientras que otras lo hacen entre el 23, 24 o 25 de junio.

Según las informaciones que se manejan, estas son las fechas en las que los bancos abonarán la paga extra de las pensiones:

Lunes, 22 de junio: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros (suelen ser los primeros en realizar el abono).

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros (suelen ser los primeros en realizar el abono). Martes, 23 de junio: Banco Santander (dependiendo del tipo de cuenta, puede demorarse al miércoles 24).

Banco Santander (dependiendo del tipo de cuenta, puede demorarse al miércoles 24). Miércoles, 24 de junio: CaixaBank, ImaginBank y Banco Sabadell.

CaixaBank, ImaginBank y Banco Sabadell. Jueves, 25 de junio: BBVA, Ibercaja, ING, Kutxabank, Abanca y Cajamar.

Gracias a este adelanto, millones de pensionistas disponen antes del dinero correspondiente tanto a la mensualidad como a la paga extraordinaria.