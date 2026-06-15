Es oficial: los tinerfeños nacidos entre 1996 y 2008 tendrán descuentos en transporte si viajan a la Península

Los jóvenes tinerfeños de entre 18 y 30 años pueden acceder a descuentos del 50% y hasta el 90% en determinados medios de transporte público de la península. Aunque el Verano Joven 2026 sigue sin incluir, de momento, los desplazamientos en ferri o avión desde Canarias, quienes viajen o residan en territorio peninsular por estudios, trabajo u otros motivos sí podrán beneficiarse de estas rebajas en trenes y autobuses. Este año, el programa estará abierto entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, fechas en las que el Ministerio de Transportes incluirá las ayudas.

El objetivo de esta medida es facilitar la movilidad de los menores de 30 años por España y Europa durante la temporada estival, reduciendo el coste de los desplazamientos y fomentando el uso del transporte colectivo.

¿Quiénes pueden solicitar los descuentos?

El programa está dirigido a personas que hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive. Además, es necesario cumplir uno de estos requisitos:

Tener nacionalidad española.

Ser ciudadano extranjero con residencia legal en España.

Antes de comprar cualquier billete bonificado, los interesados deben completar un registro previo habilitado por el Ministerio, que aún no está disponible, pero que lo estará próximamente. Ese trámite debe realizarse con una antelación mínima de 24 horas respecto a la primera compra.

Una vez validada la solicitud, el sistema genera un código personal que deberá facilitarse al operador correspondiente para que se aplique el descuento.

Descuentos de hasta el 90% en distintos transportes

Las ayudas varían según el medio elegido. Entre las principales bonificaciones previstas para la edición de 2026 destacan las siguientes:

Trenes de Media Distancia convencional y ancho métrico: reducción del 90% sobre el precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta.

reducción del 90% sobre el precio de los billetes sencillos y de ida y vuelta. Servicios Avant: descuento del 50% en los billetes.

descuento del 50% en los billetes. Alta velocidad y otros servicios comerciales ferroviarios: rebaja del 50%, con un límite máximo de 30 euros por título de transporte.

rebaja del 50%, con un límite máximo de 30 euros por título de transporte. Autobuses estatales de largo recorrido: descuento del 90% tanto en trayectos sencillos como de ida y vuelta.

descuento del 90% tanto en trayectos sencillos como de ida y vuelta. Pase Global Flexible Interrail de 10 días para utilizar en un periodo de dos meses: bonificación del 50% cuando la comercialización se realice a través de Renfe.

En el caso de los jóvenes tinerfeños, estas ayudas pueden traducirse en un ahorro considerable una vez lleguen a la Península o inicien rutas internacionales. Por ejemplo, quienes vuelen a Madrid, Sevilla o Barcelona podrán continuar sus desplazamientos en trenes de alta velocidad o servicios de Media Distancia con importantes reducciones en el precio de los billetes.

Además, los estudiantes y viajeros que quieran recorrer distintos países europeos durante las vacaciones podrán acceder al descuento sobre el pase interrail, una de las opciones más populares entre quienes organizan viajes de varias semanas.

Aunque el programa ya está activado para los viajes comprendidos entre julio y septiembre, las empresas de transporte irán habilitando progresivamente la venta de billetes con descuento conforme adapten sus sistemas, y muchos lo mantienen abiertos algunos meses más.