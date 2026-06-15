La jubilación alcanza cifras récord en Canarias en los primeros meses de 2026

La generación del baby boom abandona masivamente el mercado laboral. Canarias registró 4.469 altas de jubilación entre enero y abril de 2026, la cifra más elevada para un primer cuatrimestre desde que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inició la serie en 2005. El dato confirma una tendencia al alza que solo se vio interrumpida de forma clara durante la pandemia, en 2020, y que anticipa la presión demográfica que afrontará el sistema de pensiones en los próximos años. Así, el Archipiélago sumó en apenas cuatro meses más de 4.400 nuevas altas de jubilación, por encima de los registros del mismo periodo en todos los ejercicios anteriores.

Un inicio de año tan intenso permite augurar un 2026 que hará historia en cuanto a registros de nuevos pensionistas. Pues bien, aún está por llegar el segundo semestre, un periodo especialmente intenso en altas de jubilación por que coincide con los meses de mayor planificación de las salidas al final del año laboral. En este contexto, la cifra de nuevos jubilados del primer cuatrimestre de 2026 supone un crecimiento del 5,8% en comparación con el mismo periodo de 2025 y del 108,4% si se equipara con 2005. Pero no hay que remontarse tan atrás para entender el boom de jubilaciones en las Islas. Antes de la pandemia la cifra de nuevos jubilados del primer cuatrimestre de 2019 sumó 3.656 nuevas altas, lo que supone que ha habido un incremento del 22,2% con respecto al actual.

Relevo generacional

Los datos, eso sí, no son anómalos y van en línea con el esperado relevo generacional marcado por un importante desequilibrio demográfico. En 2023, los conocidos como baby boomers –aquellos nacidos entre 1958 y 1977– empezaron a cumplir los 65 años, la edad legal de jubilación. En el conjunto del país, este grupo debe su nombre al fuerte índice de natalidad en la que nacieron 14 millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años anteriores y 4,5 millones más que en los veinte años siguientes.

El problema es que esa generación, mucho más numerosa que las posteriores, abandona ahora el mercado laboral en un contexto de baja natalidad y de progresivo estrechamiento de la población en edad de trabajar. Es decir, aumentan los nuevos pensionistas mientras se reduce el peso relativo de los trabajadores que sostienen el sistema con sus cotizaciones.

Por ello, los próximos datos del Ministerio previsiblemente reflejarán un aumento progresivo del número de jubilaciones, un proceso que continuará a medida que la generación del baby boom alcance la edad de retiro. Además, el fenómeno se prolongará hasta que los últimos integrantes de esta cohorte accedan a la jubilación alrededor de 2040.

Altas de jubilación en el primer cuatrimestre desde 2005 hasta 2026. / LP / DLP

La misma realidad se replica en el conjunto nacional. Entre enero y abril de 2026, la estadística de la Seguridad Social contabilizó más de 125.000 nuevas altas de jubilación, una cifra que marca un hito para el primer cuatrimestre del año, un periodo que, por regla general, se ha mantenido muy estable en el resto de ejercicios de la serie histórica. En este sentido, el volumen de nuevos jubilados registrado entre enero y abril de 2026 supone un incremento del 13% respecto al mismo periodo de 2016 y del 17,6% en comparación con 2019.

Mayores prestaciones

No solo aumenta el número de nuevos jubilados, también la cuantía de las prestaciones. La generación nacida entre finales de los cincuenta y los setenta accedió, por lo general, a mayores niveles formativos que sus progenitores, lo que se tradujo en trayectorias laborales más cualificadas, salarios más elevados y, en consecuencia, pensiones más altas. En paralelo, las altas de jubilación registradas en Canarias hasta abril de 2026 alcanzaron una pensión media de 1.644,2 euros, la mayor desde que hay registros. Esta cuantía supone un incremento del 7,7% respecto a la media de 2025, situada en 1.526,8 euros, y suma 473,56 euros a la prestación media de 2019, el último ejercicio completo antes de la pandemia.

Asimismo, para hacer frente a este desequilibrio entre trabajadores y prestamistas, desde 2013 la edad de jubilación ordinaria ha ido aumentando progresivamente. Mientras que en 2016 esta se situaba en los 65 años y con una cotización de 36 años, en la actualidad la edad se mantiene en los 65 años, pero el periodo de cotización se incrementa hasta los 38 años y tres meses. A partir de 2027, esta aumentará tres meses más y, en el caso de cotizar menos de 38 años y seis meses, cuando se hable de jubilación la edad apuntará a los 67 años.