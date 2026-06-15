HPS refuerza su compromiso con la formación médica en una nueva edición de GINETOP
El doctor Domingo Molina, ginecólogo de Hospital Perpetuo Socorro, presidió el comité organizador de esta tercera edición del encuentro
Hospital Perpetuo Socorro (HPS) participó este fin de semana en la III Reunión de Ginecólogos y Tocólogos Privados de Canarias (GINETOP), un encuentro que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a especialistas de referencia para abordar los últimos avances, retos y novedades en el ámbito de la ginecología y la obstetricia. El congreso se ha consolidado como una de las principales citas para la actualización científica y el intercambio de conocimiento entre profesionales del sector.
La presencia de HPS en GINETOP responde al compromiso del grupo hospitalario con la formación médica continuada, la innovación y la excelencia asistencial, pilares fundamentales para seguir ofreciendo una atención sanitaria de calidad a sus pacientes.
Además, esta edición ha tenido un significado especial para HPS al contar con el doctor Domingo Molina, especialista en Ginecología y Obstetricia del centro hospitalario, como presidente del comité organizador del congreso. Bajo su liderazgo, GINETOP ha vuelto a reunir a destacados profesionales para compartir experiencias, analizar los últimos avances de la especialidad y fomentar la actualización constante de conocimientos.
La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Comunicación y Marketing del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, destacó la relevancia de un encuentro que “se ha convertido en una cita de referencia nacional para la actualización en ginecología y en un espacio imprescindible para compartir conocimiento, experiencia e innovación entre profesionales comprometidos con la salud de la mujer”.
Asimismo, quiso reconocer y felicitar al doctor Domingo Molina por el trabajo desarrollado al frente de la organización. “Es un orgullo colaborar en esta iniciativa y, especialmente, hacerlo junto a nuestro compañero, cuya dedicación y capacidad de liderazgo han sido fundamentales para hacer posible un congreso de gran nivel científico. Su compromiso con la formación, la investigación y la excelencia profesional se refleja tanto en este encuentro como en su trabajo diario con las pacientes”, señaló.
HPS continúa en su apuesta por impulsar espacios de encuentro y aprendizaje que favorezcan la actualización de los profesionales sanitarios y contribuyan al avance de la atención ginecológica, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor asistencia y los tratamientos más innovadores a las pacientes.
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