Canarias impulsa su sector audiovisual con un ambicioso despliegue internacional este verano

Canarias prepara todo un despliegue internacional a lo largo de este verano para apuntalar su pujante sector audiovisual. En los meses de junio, julio y agosto, empresas y profesionales, de la mano del Gobierno regional, acudirá a varias citas para mostrar todo el potencial de una actividad que, lejos de ralentizarse, no baja el ritmo de su crecimiento económico.

La primera de ellas será la MIFA Annecy, que tendrá lugar en Francia y que se ha convertido el principal mercado de la animación internacional. Se trata de uno de los festivales en los que Canarias viene participando y en el cual Proexca, en el marco del acuerdo firmado con el Cluster Audiovisual de Canarias, organiza la misión empresarial de animación más importante a nivel mundial. Este año participan 17 estudios de animación de Canarias, una cifra récord. Gracias al stand que se ha preparado, las empresas podrán mostrar el mundo de lo que son capaces, los proyectos que están desarrollando y, además, conocer lo que otros estudios también están realizando.

Tres semanas después tendrá lugar la feria Mundos Digitales del 12 al 14 de julio en A Coruña, en la que participarán cuatro estudios de Canarias. Éste es uno de los encuentros de referencia para profesionales, empresas, estudiantes y agentes vinculados a la animación, VFX, contenidos digitales y nuevas tecnologías aplicadas a las industrias creativas.

Después, vendrá el turno de los videojuegos con la Gamescom, en Colonia, del 25 al 30 de agosto, con la colaboración de ACADEVI y ARCADEV, las asociaciones regionales de videojuegos. Este encuentro posiciona a los estudios en el mayor epicentro del mundo del videojuego, oportunidad para que las empresas de las Islas conecten con publishers, inversores y socios estratégicos de alcance global. Los asistentes podrán validar sus proyectos en el mercado internacional, detectar tendencias de vanguardia y cerrar acuerdos de coproducción o distribución en el área de negocios líder del sector. En esta cita habrá 15 estudios canarios.

Varias citas en el arranque del curso

Estas serán solo las primeras citas de todo un calendario de eventos y asistencia a ferias internacionales que arrancará con el nuevo curso y que fue presentado este lunes 15 de junio por el Gobierno de Canarias, la Zona Especial Canaria (ZEC) y el Clúster Audiovisual.

«Comenzaremos el curso escolar con uno de los grandes del cine como es el Festival Internacional de Cine de San Sebastián del 18 al 26 de septiembre, o también abordaremos una importante misión al epicentro de la industria del videojuego como es Japón para participar en la Tokyo Game Show del 17 al 21 de septiembre», afirmó el el viceconsejero de presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello. «Citas a las que cada año acudimos más preparados, respaldados por mejores proyectos y empresas más sólidas y con Canarias más y mejor ubicada en el mapa del audiovisual internacional», añadió.

El sector audiovisual lleva varios años dando alegrías al modelo económico canario, que desde hace mucho intenta salirse del monopolio turístico. Los rodajes de cine y televisión generaron un impacto económico directo en el territorio de 432 millones de euros, una cifra que asciende a los 440 millones de euros si se incorpora el subsector de la publicidad. Este volumen financiero fue inyectado a través de un total de 180 producciones registradas, lo que supone un incremento de 30 proyectos (un 17% más) respecto al balance del año precedente.