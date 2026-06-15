Canarias exige un trato singular en fondos europeos para modernizar su movilidad

Canarias quiere un trato singular. Esta afirmación tantas veces repetida –pero que no por ello pierde su relevancia- volvió a blandirse este lunes 15 de junio en la Comisión General de Directores Generales, convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El objetivo: reclamar un reparto de los nuevos fondos europeos destinados a modernizar y descarbonizar la movilidad –dotados con más de 4.300 millones de euros para España– que tenga en cuenta las especificidades del Archipiélago en las convocatorias de reparto de la financiación para evitar que Canarias quede excluída del reparto en ciertas secciones.

«Las regiones ultraperiféricas tienen necesidades específicas que deben ser contempladas. La realidad de nuestras islas, especialmente en las islas no capitalinas y las zonas rurales, exige instrumentos adaptados que permitan seguir impulsando el transporte público y garantizar la cohesión territorial», indicó la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández.

Por ello que, el Gobierno de Canarias presentará alegaciones para que los criterios de reparto tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago y permitan acceder a recursos destinados a proyectos de movilidad sostenible adaptados a la realidad insular.

Además, en el marco de esta reunión, Canarias ha logrado arrancar al Estado el compromiso de continuidad de la gratuidad del transporte público, al garantizar los pagos pendientes.

En este sentido, Fernández ha explicado que «aunque este asunto no figuraba en el orden del día de la reunión, el Gobierno de Canarias ha solicitado que fuera abordado debido a la preocupación existente por los retrasos acumulados en los pagos correspondientes a esta medida». Además, la directora general añadió que «gracias a esta petición», el Ministerio ha confirmado que ya dispone de partida presupuestaria para afrontar tanto la liquidación pendiente como el adelanto correspondientes.

Durante su intervención, Fernández reclamó además que, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria, se agilice la tramitación de la justificación correspondiente al ejercicio 2025 para poder recibir las cantidades aún pendientes, así como adelantar en la medida de lo posible los anticipos correspondientes a 2026.»Es fundamental reducir los tiempos burocráticos para que los recursos lleguen cuanto antes y evitar que los anticipos vuelvan a retrasarse hasta finales de año», indicó.