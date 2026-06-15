Binter une Canarias y Vitoria en vuelo directo desde este lunes

La aerolínea Binter ha inaugurado este lunes la ruta directa regular que conectará Canarias y el Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz dos veces a la semana. La compañía canaria regresa así al aeropuerto alavés, un destino al que ya había volado anteriormente y al que ha podido volver este verano.

Binter refuerza así su apuesta por el norte peninsular y por el País Vasco, donde también opera vuelos con San Sebastián los lunes, jueves, viernes y domingos.

En el corte de cinta en el aeropuerto de Gran Canaria estuvieron presentes el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo; la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans; y el director del Aeropuerto de Gran Canaria, Julio Peñalver.

Corte de cinta del inicio vuelos con Vitoria. / E. D.

En cuanto al aeropuerto de Vitoria, el acto de llegada de este primer vuelo contó con la asistencia de una amplia representación institucional entre la que se encontraban la delegada del Gobierno en Euskadi, María Soledad Garmendia; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Miguel Ángel Páez; el presidente de VIA, Gregorio Rojo; y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria; y la diputada Foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate; acompañados por la directora del Aeropuerto de Vitoria, Begoña Llarena. Por parte de la aerolínea, acudió el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo.

Desde Binter destacaron el atractivo de esta conexión a Vitoria-Gasteiz, no solo como destino, sino también como puerta de acceso a toda la región y recordaron que hablan de vuelos con Canarias porque es la única aerolínea que ofrece a sus pasajeros la posibilidad de volar por el mismo precio desde o hasta cualquier aeropuerto canario, además de facilitar que sus pasajeros puedan visitar más de isla por un precio reducido, gracias a productos como el stopover o el Airpass Explorer.

Los vuelos serán operados con el Aeropuerto de Gran Canaria dos veces a la semana, los lunes y jueves, con la posibilidad de realizar un vuelo gratuito de conexión a cualquier aeropuerto de Canarias.

Los lunes y jueves, un avión saldrá desde el aeropuerto de Gran Canaria a las a las 14:25 horas para tomar tierra en Foronda a las 18:25 horas. Las salidas desde Vitoria-Gasteiz están programadas a las 19:05 horas para aterrizar en el aeropuerto grancanario a las 21:15 horas.

Refuerzos y rutas de verano

Además, Binter pone en marcha entre este lunes y martes nuevos refuerzos de vuelos en diferentes rutas para ofrecer a sus pasajeros una programación más completa y ajustada a la demanda.

La compañía ha iniciado este 15 de junio el refuerzo de su programación entre el Archipiélago y Vigo para la temporada de verano. La aerolínea incorpora dos días de conexión semanales semanales adicionales con el Aeropuerto de Gran Canaria, alcanzando así un total de trece frecuencias semanales entre ambos destinos.

Otra ruta que se refuerza a partir de mañana martes es la de Valencia, que suma un día de conexión a la semana con el Aeropuerto de Gran Canaria, los martes, alcanzando así un total de diez frecuencias semanales entre ambos destinos.

Además, Binter retoma el martes también sus vuelos directos de verano entre Menorca y Canarias que, como novedad, este año contará con dos frecuencias semanales, los martes y sábados.

Los billetes ya se pueden adquirir a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes, donde podrán consultarse las condiciones y precios de los distintos destinos.