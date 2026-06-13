Canarias aspira a pasar de plató a fábrica de la industria audiovisual

Canarias como eje de la industria audiovisual global. Ese es el mapa sobre el que la empresa Spirit Engine ha decidido levantar una tecnología que aspira a cambiar la producción de videojuegos, series de animación y contenidos 3D. Pero para desarrollar un motor capaz de competir con los grandes nombres del mercado no basta con una buena idea, hacen falta conocimientos, talento, física y una apuesta segura. Esos ingredientes conforman Spirit, la firma tecnológica que nació hace apenas dos meses en el Archipiélago con raíces y experiencia murciana y vocación internacional.

La compañía llega desde un ecosistema previo vinculado al videojuego en Murcia, pero con una ambición distinta. Juan Saussol, socio fundador de la empresa, explica que «Spirit no quiere limitarse a crear videojuegos, series o piezas de animación». Su objetivo es fabricar las herramientas que permitan a otras empresas hacer esos contenidos de forma más rápida, más sencilla y con menos costes. Para ello, la compañía trabaja sobre uno de los programas más utilizados del sector, Unreal Engine, al que añade desarrollos propios creados desde las Islas.

Entre esas herramientas está Phaeton, un sistema de iluminación que busca que las escenas se vean más realistas; además de soluciones para recrear movimientos físicos, generar paisajes de forma automática, ver los resultados al momento sin esperar largos procesos de renderizado y conseguir que los materiales reaccionen de manera natural al entorno.

El objetivo final es desarrollar un motor gráfico propio, «100% canario», en un plazo aproximado de dos años. Su principal promesa es el rendimiento. Saussol asegura que su tecnología ya permite mover hasta «350 millones de polígonos en tiempo real». En la práctica, eso significa ver y ajustar una escena compleja sin esperar a que una granja de servidores renderice el resultado. «Estamos viendo a velocidad real, realista, cómo está quedando», explica.

La consecuencia para el audiovisual sería un cambio de método. En animación, donde los equipos suelen imaginar una escena y enviarla a renderizar antes de comprobar el resultado, Spirit plantea un flujo en el que luz, objetos, materiales y composición pueden modificarse sobre la marcha. En su fase actual, la firma también presta servicios para terceros, con mejoras que, según sus cálculos, pueden suponer ahorros de tiempo de trabajo de entre el 60% y el 80%.

Desde Spirit Engine crean una media de dos patentes por mes. Eso sí, la innovación avanza a un ritmo que su propietario describe con cautela. «No todas las soluciones serán patentables, pero sí estamos creando cosas únicas a nivel mundial cada mes», explica. La clave está en la física. «Es un elemento clave dentro de nuestro mundo para sacar adelante estos proyectos», remarca.

Uno de los ejemplos recientes es el desarrollo de relieves sobre superficies que generan sombras dentro del motor. Otro es el viento. En muchos motores, explica Saussol, su reacción debe aplicarse objeto por objeto. Spirit ha creado un sistema general: «Tú le pones el viento y ya todos los objetos reaccionan a ese viento».

Instalación en las Islas

El aterrizaje en Canarias desde la Península no responde solo a la fiscalidad, aunque los incentivos pesan. El Archipiélago ofrece un marco muy competitivo para la producción audiovisual, con deducciones que pueden alcanzar el 54% y un tipo del 4% en Sociedades para entidades acogidas a la Zona Especial Canaria. Pero para Spirit el primer motivo fue otro: la existencia de una industria real. «En Canarias ya existe una industria, sobre todo de la animación, que está entre las mejores del mundo», señala el propietario. A ese ecosistema se suma Proexca, cuyo apoyo en ferias y contactos internacionales considera decisivo. «El apoyo que hay es de otra liga», advierte Juan Saussol.

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Por el momento Spirit atraviesa una fase de inversión en la que no factura aún porque acaba de constituirse, pero confía en cerrar el año con ingresos y espera generar «varios millones de euros». También prevé crecimiento laboral: este año calcula superar los 20 empleos y el próximo alcanzar alrededor de 50 trabajadores vinculados directamente a Spirit, con demanda de modeladores, animadores y programadores de alto nivel. De esta manera, su apuesta es que el próximo gran salto del audiovisual no solo se ruede en las Islas, sino que también se programe desde ellas.