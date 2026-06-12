Encuentra el gasoil y la gasolina más baratos en Santa Cruz de Tenerife hoy viernes

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 1,405€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 1,408€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9 del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,280€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 1,280€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 12 de junio, con Gasolina 98, la estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE PANAMÁ, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,370€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,370€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Tenerife

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ en CALLE PANAMÁ, 9, a 1,370€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo de Santa Cruz de Tenerife a 1,370€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,405€ el litro. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 1,408€ el litro de Gasóleo A.

La estación E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 1,280€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 1,280€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,519€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puntagorda, estación de REPSOL en Carretera LP-114 km 78, donde se puede encontrar el gasoil a 1,580€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio REPSOL de Puntagorda tiene el carburante Gasolina 98 a 1,640€ el litro en Carretera LP-114 km 78. En Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, la estación de servicio PCAN encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,669€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 12 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,519€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puntagorda, a Carretera LP-114 km 78, donde la estación de REPSOL ofrece la Gasolina 95 a 1,560€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,708€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,779€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy viernes 12 de junio, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,625€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,699€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,789€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,789€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy viernes 12 de junio, está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN, donde está a 1,679€ el litro. La otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a 1,679€ el litro en la estación DISA MUELLE GOMERA.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,725€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,725€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, a la gasolinera SAN SEBASTIAN, donde el litro está a 1,759€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la DISA MUELLE GOMERA, que está a 1,759€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Santa Cruz de Tenerife

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,405€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación TGAS-TU TRÉBOL que ofrece el gasoil a 1,408€ el litro en Gasóleo A en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 12 de junio, está en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ de CALLE PANAMÁ, 9 a 1,280€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,280€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,370€ el litro, en CALLE PANAMÁ, 9 en la estación de servicio E.S. OCÉANO SANTA CRUZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,370€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este viernes en San Cristóbal de La Laguna

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 1,285€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 1,359€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 1,419€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,419€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,370€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,478€ el litro.

Puedes consultar los precios de los carburantes de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Disponemos de los precios actualizados de todas las gasolineras de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/06/2026 8:24:24]