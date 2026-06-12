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El accidente ferroviario de Adamuz ya se investiga como homicidio y lesiones imprudentes

La causa de la tragedia del pasado mes de enero continúa en el ámbito penal con el foco en la imprudencia de los responsables de la vía

Estado del Alvia tras el accidente.

Estado del Alvia tras el accidente. / J.J. Guillen

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Adrián Ramírez

Córdoba

La jueza de instrucción de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero mantiene la causa abierta por presuntos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, lo que sitúa la investigación en el ámbito penal y orienta las diligencias hacia la posible existencia de responsabilidades por imprudencia.

Así lo ha adelantado Canal Sur Radio y lo ha podido confirmar Diario Córdoba a través de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que precisan que no es la primera vez que la instructora se refiere a estos delitos en la causa. Aunque en el auto inicial no aparecían recogidos como tal, sí figuran en resoluciones posteriores, "como el auto resolviendo sobre la admisión de las acusaciones populares", matizan desde el alto tribunal andaluz.

Iryo accidentado en Adamuz.

Iryo accidentado en Adamuz. / Europa Press

El TSJA recuerda, además, que en cualquier causa penal los delitos por los que se investiga pueden ir variando a lo largo de la instrucción, en función del avance de las diligencias, de los informes periciales y de los indicios que se vayan incorporando al procedimiento.

El foco, sobre los responsables de la vía

De este modo, la tragedia, que costó la vida a 46 personas, continúa bajo investigación penal con el foco puesto en las posibles responsabilidades derivadas del siniestro. Entre los aspectos que deberán esclarecerse figuran el estado de las vías, su conservación, las actuaciones de renovación o mantenimiento y la intervención de los responsables de estas tareas, entre otros extremos.

Juzgados de Montoro.

Juzgados de Montoro. / Europa Press

La calificación actual no implica una atribución definitiva de responsabilidades, sino que delimita provisionalmente el marco de la investigación. Será el resultado de la instrucción el que determine si existieron imprudencias penalmente relevantes y, en su caso, quiénes pudieron incurrir en ellas.

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Cabe recordar que el homicidio por imprudencia grave está castigado con penas de uno a cuatro años de prisión, aunque el Código Penal permite elevar la pena en casos de notoria gravedad cuando se cause la muerte de dos o más personas o cuando el número de fallecidos sea muy elevado. En el caso de las lesiones imprudentes, las penas varían según la gravedad de las mismas y pueden ir desde multas hasta penas de prisión de uno a tres años en los supuestos más graves.

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