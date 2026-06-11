La UE quiere cambiar las normas: Bruselas plantea subir el IVA en los bares, restaurantes y hoteles del 10% al 21%

Los clientes de bares, restaurantes y hoteles podrían pagar más a partir de ahora si sale adelante una medida planteada por la Unión Europea al Gobierno español. Actualmente, el IVA aplicado a los servicios de hostelería es del 10%, pero desde Bruselas se anima al Ejecutivo a elevarlo hasta el 21%. Este cambio encarecería las consumiciones, comidas y estancias, y afectaría directamente a miles de consumidores canarios. El sector se muestra totalmente en contra del plan de la UE porque consideran que les perjudica gravemente. Aunque la medida afectaría a la península, en Canarias también podría tener impacto, ya que el IGIC también podría sufrir un incremento.

La propuesta forma parte del paquete de recomendaciones económicas presentado por la Comisión Europea a comienzos de junio de 2026 dentro del marco de supervisión fiscal de los Estados miembros. De momento, y para fortuna de los hosteleros, no se trata ni de una medida obligatoria ni de una norma en vigor.

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La recomendación europea no tiene carácter vinculante y la Comisión Europea carece de competencias para modificar directamente la legislación tributaria española. Para que la medida entrara en vigor, sería necesario que el Gobierno elaborara una reforma de la Ley del IVA, la presentara en el Congreso de los Diputados y consiguiera los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla. Actualmente, no existe ningún proyecto legislativo en marcha para elevar el IVA de la hostelería y del alojamiento turístico.

Por qué la Unión Europea quiere subir el IVA

El argumento que sostiene Bruselas es la necesidad de reforzar los ingresos públicos y mejorar la sostenibilidad de las cuentas del Estado. Según los cálculos manejados por la UE, España deja de recaudar alrededor de 7.000 millones de euros al año al aplicar un IVA reducido del 10% a bares, restaurantes y hoteles.

Así afectaría la subida del IVA a los bares / EDUARDO RIPOLL / LEV

La Comisión Europea considera que este beneficio tiene una eficacia limitada desde el punto de vista social, ya que el consumo de estos servicios está más concentrado entre rentas medias y altas que entre los colectivos más vulnerables. Además, el Ejecutivo comunitario lleva años advirtiendo de que España utiliza un número elevado de tipos reducidos y superreducidos en comparación con otros países europeos. Esto hace que se amplíe la "brecha del IVA", es decir, la diferencia entre lo que potencialmente podría recaudarse y lo que realmente ingresa el Estado.

El objetivo de la UE es recaudar más sin subir impuestos al trabajo

La propuesta también responde a una estrategia fiscal más amplia. Bruselas defiende que España debería reducir progresivamente la presión fiscal sobre los salarios y las cotizaciones laborales, trasladando parte de esa carga tributaria hacia los impuestos sobre el consumo y determinados tributos medioambientales.

Estos son los tramos del IVA en la península y en Baleares / ED

Según el análisis comunitario, esta fórmula permitiría mantener la recaudación sin penalizar tanto la creación de empleo. En este contexto, la hostelería aparece como uno de los sectores señalados por las instituciones europeas para revisar los beneficios fiscales existentes.

La hostelería avisa de que si se aprueba, sería un golpe al turismo

En caso de que se llegue a aprobar la medida, el IVA pasaría del 10% al 21%, por lo que el impacto de este crecimiento pasaría directamente al consumidor. Esto podría traducirse en consumiciones más caras en bares y restaurantes, así como en un encarecimiento de las estancias hoteleras. Los representantes del sector alertan de que el efecto sería especialmente sensible en un país como España, donde la hostelería y el turismo representan una parte fundamental de la actividad económica y del empleo.

Las organizaciones empresariales del sector consideran que una subida de esta magnitud tendría consecuencias negativas tanto para el consumo interno como para la competitividad turística del país. Su principal temor es que el incremento de precios reduzca la demanda y provoque una pérdida de atractivo frente a otros destinos internacionales competidores.

Además, advierten de que muchos pequeños negocios trabajan con márgenes ajustados y tendrían dificultades para soportar una caída de clientes en plena recuperación económica.