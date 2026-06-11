Es oficial: las hipotecas subirán después de que el BCE eleve los tipos de interés y haga que los préstamos de dinero sean más caros

Se confirman las peores noticias para quienes tienen contratada una hipoteca variable o mixta. El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido subir los tipos de interés tras varios años de bajadas y estabilidad, una decisión que supone un duro golpe para las familias que están pagando un préstamo. Su efecto más inmediato será el encarecimiento de las cuotas en las próximas revisiones hipotecarias y de los nuevos préstamos.

Tras la reunión celebrada este jueves, el organismo encargado de la política monetaria de la eurozona ha decidido elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 2,25%. Aunque no se trata de la mayor subida aplicada en los últimos años, sí tendrá un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en quienes tienen préstamos vinculados a tipos variables, sobre todo, después de tres años sin subidas.

Gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés a lo largo del tiempo.

La decisión llega después de analizar el contexto geopolítico internacional y su efecto sobre la inflación en la zona euro. El repunte de los precios, junto con la incertidumbre económica, ha llevado al BCE a endurecer de nuevo su política monetaria. Esta situación también se ha reflejado en los mercados, con una inflación media en torno al 3% y una subida progresiva del euríbor, el principal indicador utilizado para calcular las cuotas de las hipotecas variables.

Así nos afecta la subida de los tipos de interés

La decisión del BCE va más allá de los grandes indicadores, ya que elevar los tipos de interés es una de las medidas económicas que más impacto tiene en la vida cotidiana de las familias. Este indicador es el precio que hay que pagar por pedir dinero prestado, por lo que cuanto más caro lo paguen los bancos, más caro será para los ciudadanos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde / BANCO CENTRAL EUROPEO

El principal objetivo del Banco Central Europeo es que familias y empresas reduzcan su nivel de gasto e inversión, disminuyendo así la presión sobre los precios.

Las hipotecas variables son las grandes afectadas

Uno de los efectos más inmediatos de una subida de tipos se produce en el mercado hipotecario. En España, millones de préstamos están vinculados al euríbor, y el índice de referencia reacciona ante las expectativas de la política monetaria europea.

Cuando el BCE eleva el precio del dinero, el euríbor tiende a aumentar, lo que provoca que las revisiones de las hipotecas variables se traduzcan en cuotas más elevadas. Para muchas familias, esto supone un incremento de varios cientos de euros al año en el coste de la vivienda.

Además, quienes estén pensando en comprar una casa también pueden verse perjudicados. Los bancos suelen endurecer las condiciones de financiación y ofrecer préstamos más caros, lo que reduce la capacidad de compra de los futuros propietarios.

Este fenómeno también tiene consecuencias indirectas sobre el alquiler. Al resultar más difícil acceder a una vivienda en propiedad, aumenta la demanda de arrendamientos, una situación que puede ejercer presión sobre los precios en determinadas zonas con escasa oferta residencial.

Además, la subida de tipos no afecta únicamente a las hipotecas. También repercute en cualquier operación financiada mediante préstamos personales. La adquisición de vehículos, reformas en el hogar, estudios universitarios o cualquier gasto financiado a plazos puede encarecerse debido al aumento de los intereses aplicados por las entidades financieras.

Los expertos recuerdan que este escenario obliga a las familias a revisar con más atención sus presupuestos y evitar un exceso de endeudamiento en un contexto de financiación más costosa.

La parte positiva es que los ahorros vuelven a generar rentabilidad

No todo son malas noticias para los consumidores. La subida de tipos también beneficia a quienes disponen de liquidez y mantienen dinero en el banco. Durante años, los depósitos y cuentas remuneradas ofrecieron rendimientos prácticamente nulos. Sin embargo, cuando el BCE endurece su política monetaria, las entidades financieras suelen competir por captar ahorro ofreciendo intereses más atractivos.

Esto permite que los ciudadanos obtengan rentabilidad por sus ahorros sin necesidad de asumir riesgos elevados. También las Letras del Tesoro y otros productos conservadores suelen ganar atractivo en estos periodos.

En términos generales, elevar los tipos de interés es una forma de poner el freno a la economía cuando los precios crecen con demasiada intensidad.